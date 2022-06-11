不滿夜市賣貓被查　河北漢竟當城管面暴力摔踩小貓致地上見血

河北承德雙橋區一名男子周三（8日）因在夜市賣貓被城管罰款，然而情緒激動的他竟當著城管的面暴力摔貓，還用腳多次踩踏地上的小貓，現場留有血跡。目前，城管局已報警，雙橋公安分局正在調查處理中。



據雙橋區城市管理綜合行政執法局周四（9日）通報，事發於周三晚上7時許，在二仙居夜市巡查期間發現一名男子在該夜市口違法售賣寵物貓，然而執法過程中，該男子突然情緒激動，做出摔貓的過激行為，該局已就事件報警。

而據網傳影像顯示，涉事男子當時從箱子裡抓出小貓，再當著執法人員的面將一隻灰色的貓狠狠摔在地上，並稱：「我一毛都沒有，我要有錢我賣它幹嘛？」之後，他又用力踩踏另一隻籠內小貓，導致籠子變形，貓則在地上掙扎。彼得一旁的執法人員表示「你要幹啥呀？」男子則重覆道前述話語。隨後，男子收拾物品離開，地上留有血跡，且男子離開幾步後，又抓住一隻逃跑的貓狠摔到地上，並不時踩貓。

事件惹來輿論狠批，不少網民紛紛指責男子沒有做人的基本底線，並為小貓感到可憐；也有網民對一旁的執法人員未有對男子的惡行作出制止表示質疑。

至於疑似賣貓男子亦於周四上午在社交平台發影片道歉，稱他不知夜市不讓賣活物，當晚拿著自養的3隻貓去賣，獲城管告知每隻貓要罰款100元人民幣，因想著自己養的東西不能便宜給城管，就算搶走也不能把活的給對方，於是「腦瓜一熱一沖動，就摔了」。不過該影片事後已刪除。