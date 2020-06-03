內地多名反虐貓義工遭「起底」　收死亡威脅、家中被寄祭祀品

山東理工大學男學生范源慶早前被揭發以極為殘忍的方式虐殺80隻貓，其中包括火燒貓身、剝皮挖眼拔舌、電鑽電擊等，他還將拍攝到的虐貓影片上傳到網絡出售，惹起公憤。隨後，范源慶被校方予以退學處理。 然而，揭發范源慶及其同類人虐貓行徑的多名反虐貓義工，遭到惡意「起底」，不僅被人電話騷擾，家中更收到帶有死亡威脅的祭祀品。

反虐貓義工、揭發范源慶虐貓的王某，收到疑似虐貓團伙郵寄的祭祀用品，收件人姓名竟為「王某今天死了嗎」。（網上圖片）

內媒《澎湃新聞》報道，虐貓在內地早已形成「黑色產業鍵」，范源慶事件只是冰山一角。虐貓者會採用多種形式虐貓並拍攝影片賣給他人，其中包括組建微信群組等。

有反虐貓義工表示，曾加入疑似范源慶組織的虐貓群，發現當中約有300個成員，進群需要付費購買虐貓影片，不過後期群組管理者提高警惕，入群需要提供原創虐貓視頻，也就是要親自虐殺，按照管理員指令做出對應的虐待方式。

山東理工大學男學生范源慶早前被揭發以極為殘忍的方式虐殺80隻貓：

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因曝光范源慶及其同類人的虐貓行徑，內地多名反虐貓義工近期被惡意「起底」和不斷騷擾。他們的照片、電話號碼、身份證號碼、家庭成員身份信息等被公開，再賣到廣告平台，每天騷擾電話不斷，更有人收到死亡威脅。多名志願者表示，他們日常工作和生活都受到極大影響。

比如在5月31日，反虐貓義工、揭發范源慶虐貓的王某，收到疑似虐貓團伙郵寄的祭祀用品，收件人姓名竟為「王某今天死了嗎」，並有明確的手機號碼和其家鄉的地址。

據了解，寄件人在網上購物平台以新建的帳戶購買祭祀用品，再寄送到王某家中。目前警方已介入调查。

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