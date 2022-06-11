疫情｜北京增61宗感染均涉這地　「天堂超市酒吧」有何來頭？

北京的本土疫情反彈，「酒吧群組」進一步擴大。當局通報昨日（10日）新增61宗本土感染，患者均涉及同一間酒吧，另有近5000人被列為密切接觸者。



北京新增61宗本土感染，患者均涉及天堂超市酒吧。（視覺中國）

新增的61宗本土感染，包括36宗確診個案及25宗無症狀感染者，患者居住地幾乎遍布全北京，涉及東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、通州、大興、順義、房山、昌平、門頭溝、密雲多區。

根據流行病學調查顯示，患者均涉及一間名為天堂超市酒吧，大部分曾於發病前到訪、亦包括酒吧工作人員等，其中更有人在出現發熱症狀後到訪酒吧。

此外，鑑於有3名感染者為北京環球度假區員工，北京環球度假區宣布北京環球影城、環球影城大酒店、諾金度假酒店和北京環球城市大道將繼續關閉，原計劃於6月11日啟動的北京環球影城主題公園門票、酒店產品以及北京環球影城夏秋漫遊卡預售工作將推遲進行。

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而因為這一波「突如其來」的疫情，位於三里屯的天堂超市酒吧成為社會關注北京疫情的新焦點。據了解，從經營模式上看，天堂超市酒吧既是超市也是酒吧，顧客可自行在雪櫃中選取酒水到櫃檯結賬，飲過酒後還可以在現場嘈雜的音樂聲中蹦迪。

在酒吧雲集的三里屯，為何天堂超市酒吧可以吸引眾多顧客？酒水品種繁多及「白菜價」物價均是突出的優勢。據了解，天堂超市酒吧售賣的啤酒就有100多種，且人均消費亦在100元（人民幣，下同）左右。

據「企查查」顯示，天堂超市酒吧所屬於北京天堂超市管理有限公司，公司成立於2020年6月，註冊資本為1000萬元。主要從事餐飲服務、銷售食品、企業管理、餐飲管理、酒店管理、承辦展覽展示活動、會議服務、文藝創作、組織文化藝術交流活動等業務，為北京虎子紅偉商貿有限公司的全資子公司。