北京：見義勇為高考加20分　制止家暴亦符合條件

內地高考近日舉行，為了大力弘揚見義勇為精神，北京市決定，見義勇為人員參加高考的，可在基礎成績上加20分。



北京市委社會工委舉行記者會。（北京日報）

北京市委社會工委周五（10日）上午舉行記者會，在見義勇為人員及其子女的教育問題上推出一系列優待政策。根據相關規定，見義勇為人員子女入公辦幼兒園、義務教育階段的公辦學校時，在同等條件下優先接收。見義勇為人員本人，以及因見義勇為死亡和一至四級傷殘人員的子女，在報考北京市高級中等學校(含普通高中、職業高中、中等專業學校、技工學校)時加10分。

在高考層面，北京市規定見義勇為人員參加高考的，將在考生考試成績基礎上增加20分投檔。因見義勇為死亡和傷殘人員的子女，在報考市屬普通高等學校時，同等條件下將優先錄取。

那麼，具體哪些行為可被定義為「見義勇為」，北京市委社會工委介紹指，同正在進行的侵犯國家、集體財產或者他人人身、財產安全的違法犯罪行為作鬥爭的；同正在進行的危害國家安全、妨害公共安全或者擾亂公共秩序的違法犯罪行為作鬥爭的；在搶險救災中，不顧個人安危，搶救國家、集體財產或者他人生命財產的；其他為保護國家、集體利益或者他人生命財產安全免受正在遭受的侵害，不顧個人安危，挺身救助的行為，均屬於見義勇為。

值得注意的是，根據相關法律法規，公民制止家暴行為符合見義勇為確認條件的，可以認定為「見義勇為」行為。這足以見得，將制止家暴列入見義勇為，是當局有意識的在社會中強化「家暴不是家務事」的共識。