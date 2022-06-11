疫情｜內地增138宗本土感染　北京一酒吧61人染疫環球影城不售票

國家衛健委公布，內地昨日（10日）新增138宗本土感染個案，含65宗本土確診及73宗無症狀感染者，無新增死亡病例，新增個案主要集中北京，北京新增個案都與天堂超市酒吧有關。



6月7日，北京環球度假區發布公告曾公告稱，將於6月15日起恢復限流開放。北京環球影城10日晚間發布消息指出，原計劃於11日啟動的北京環球影城主題公園門票、酒店等計劃將推遲進行。



據北京市衛健委11日消息，北京6月10日新增36宗本土確診病例、25宗本土無癥狀感染者，這61人都曾到訪或和天堂超市酒吧有關。6月10日的數據顯示，涉天堂超市酒吧已判定密接4402人（含同時空人員），次密接52人，均已落實管控措施。

內地共新增65宗本土確診，主要集中在北京共有36宗，內蒙古19宗，上海7宗，遼寧3宗，含1宗由無症狀感染者轉為確診病例。境外有一例疑似確診病例來自上海。

本土無症狀感染新增73宗，同樣集中在北京。北京新增25宗，內蒙古24宗，上海7宗，廣西6宗，遼寧3宗，吉林3宗，福建、雲南、甘肅各1宗，境外無症狀感染新增58宗。

此前北京疫情因控制得宜，文化娛樂場所準備開放。但天堂超市酒吧爆出疫情，環球影城也宣布停售預售票。鑑於酒吧位於朝陽區，朝陽區表自6月9日下午2時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停營業。

據內媒報道，天堂超市即是超市也是酒吧，酒水相對於北京三里屯其他酒吧的便宜，人均只有人民幣100元左右，有很多商家來天堂超市酒吧拿貨，然後到自己店裡去賣，「顧客也直接去冰櫃里拿酒水，然後去櫃檯結賬，喝完酒就在店內跳舞」。是北京年輕人愛去的經濟實惠的酒吧。