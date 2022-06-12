雲南紅河蝴蝶谷「蝴蝶大爆發」　本月將迎約1.5億隻幼蟲羽化成蝶

中國紅河蝴蝶谷迎來一年一度的蝴蝶爆發期，約1.5億隻蝴蝶幼蟲將在1個月內集中羽化成蝶。

除了每年大爆發的箭環蝶，蝴蝶谷內還觀測到金斑喙鳳蝶、金帶喙鳳蝶、棒尾喙蝶、金裳鳳蝶等珍稀蝶類。



紅河蝴蝶谷位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州金平縣馬鞍底鄉。由於今年的氣溫較往年偏低，原本在5月份出現的「蝴蝶大爆發」有所延遲，目前正是以箭環蝶為主的蝴蝶集中羽化的高峰時段。

據介紹，紅河蝴蝶谷所在的哀牢山南延餘脈，屬熱帶、亞熱帶季風氣候區。由於海拔高差近2900米，該處立體氣候明顯，森林資源豐富，植被資源多樣，為蝴蝶繁衍提供良好條件。

雲南大學國際河流與生態安全研究院副研究員胡劭驥介紹，金平馬鞍底鄉的山谷地形，有利於蝴蝶的聚集，上億隻蝴蝶會集中在山谷狹小區域羽化。同時，當地生長茂密的中華大節竹為箭環蝶提供充足的食物資源，令該種群數量維持在較高的水平。

對於大量蝴蝶集中羽化會否打破當地的生態平衡的問題，胡劭驥表示，對於任何蝴蝶和昆蟲而言，只要其種群數量處於當地環境承載力之內，就不會對環境及生態平衡造成負面影響；若超出承載力，例如寄主被吃光，蝴蝶或昆蟲的死亡率就會增加，繁殖率下降，種群數量在當年或次年就會減少，直到生態系統重置到某個「合理」的平衡點並維持下來。