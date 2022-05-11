西藏現高76.8米不丹松成國內樹王　取名「辛達布」原來有寓意？

西藏自治區林芝市墨脫縣林業和草原局與北京大學牽頭的科研團隊合作，在墨脫縣境內的背崩鄉格林村，記錄到一棵高達76.8米的不丹松，刷新此前位於雲南高黎貢山的72米禿杉樹王的紀錄，為目前中國大陸已知的最高的樹木。



《南方都市報》報道，今年4月，聯合調查隊對墨脫境內的不丹松展開調查，在採用無人機激光雷達系統進行大範圍測繪後，發現11棵潛在高於70米的巨樹。

經多年實地考察，西子江生態保育中心負責人李成提出，不丹松可能是中國最高樹木。同時，北京大學郭慶華課題組基於星載與無人機激光雷達數據，曾繪製並發布30米空間分辨率中國森林冠層高度分佈圖。據分佈圖顯示，墨脫縣的森林平均冠層高度在國內領先，存在生長最高樹的可能性。

不丹松巨樹「辛達布」高達76.8米，刷新國內最高樹的紀錄。（微博＠山水自然保護中心）

激光雷達是目前國際上權威、通用的測樹方法，其採用主動遙感技術，能夠直接、快速、精確地獲取研究對象的三維點雲模型。在本次測繪中，調查隊採用無人機與背包激光雷達相結合獲取11棵潛在高於70米巨樹的三維點雲模型，再對巨樹進行高度的精準測量。

經過為期10天的實地考察、數據採集與處理工作，調查隊最終發現高達76.8米的不丹松巨樹，刷新國內最高樹的紀錄。研究團隊建議將最高不丹松大樹取名為「辛達布」，本地門巴族語意為「神樹」。

在本次調查中，研究團隊獲取「辛達布」的精細三維點雲數據，以無人機獲取照片拼接成巨樹等身照，並採用無人機懸吊測繩以及捲尺測量等方法，進行高度和胸徑驗證，記錄詳細數據。

研究團隊在背崩鄉格林村共發現8棵高度在70米以上的巨樹，高度從70.2米到76.8米，是目前國內經過精準測量發現的巨樹分佈最多的區域，充分體現雅魯藏布大峽谷區域森林生態系統的原真性。

據了解，不丹松是一種僅分佈於東喜馬拉雅地區的狹域分佈樹種，其主要分佈範圍為海拔1400米至2500米的山地雨林與亞熱帶氣候區。李成介紹，「辛達布」樹身上有多種附生保護植物與墨脫縣特有植物，進一步證實墨脫縣及雅魯藏布江大峽谷區域具有極高保護價值與文化意義。

墨脫縣林草局林業工作站四級主任科員劉震表示，新「樹王」誕生可能會引起背包客的關注，但森林離有人居住的村落有十多公里的距離，交通不便。目前，政府部門主要是以發挖和保護森林資源為主，盡量減少人為干預活動。

格林村駐村第一書記黃家斌提醒，背包客不宜到「樹王」旅遊打卡，當地門巴族十分敬畏「神樹」，主要以保護為主，村內更安排了專門的護林員。

李成表示，乘坐越野車需要約半小時才到達原始森林的大樹片區，下車後要再步行半小時，中途需過河才能到達「樹王」所在之處，沿途有許多的山螞蟥，甚至有機會遭遇毒蛇和野獸，背包客不宜隨便冒險而行。