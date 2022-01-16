遭官媒點名後濟南數千違建別墅開拆　當地國企民宿項目被夷為平地

新華社旗下《經濟參考報》13日報道稱，山東濟南南部山區的違建別墅幾乎「漫山遍野」，別墅主人基本都有來頭，且違建別墅「屢拆不盡、邊拆邊建」，破壞當地生態。

當地隨即表示，會對違建別墅問題進行全面摸底排查，對涉及違法違規的建築，一經查實，堅決拆除，對相關責任人嚴肅查處。

內媒《每日經濟新聞》今日（16日）報道稱，僅2天時間，當地即有十餘棟別墅被夷為平地。報道又揭發，首先被拆除的別墅位於天井峪村，屬於濟南市屬國企濟南文旅發展集團有限公司旗下的公司，原本用作民宿。



《經濟參考報》早前報道指，據調查發現，2019年8月，南部山區拆除位於東泉瀘村波羅峪的39棟違建別墅，而在與波羅峪一山之隔的天井峪村，不僅先期建成的20套獨棟別墅安然無恙，而且有80棟新的別墅項目正在加緊建設中。

《每日經濟新聞》16日報道指，作為首當其衝被拆除的項目，天井峪村的新建民宿項目名為「天井峪科技康養小鎮」。據該項目的公開招標公告，該項目的資金來源為自籌資金3700萬元人民幣，規模約15000平方米，計劃工期180天。

報道指，該項目的建設單位是盛世乾隆，而盛世乾隆的大股東為濟南文旅發展集團有限公司（持股60%），濟南文旅發展集團有限公司由濟南市政府國有資產監督管理委員會持股93%。

《經濟參考報》報道稱，山東濟南南部山區的違規建設別墅幾乎「漫山遍野」，圖為臥虎山水庫旁的別墅區。（經濟參考報）

濟南文旅集團成立於2017年，是濟南市委、市政府成立的市屬投融資平台之一，主要負責全市文化、旅遊、體育等產業資源整合、建設與運營，負責文旅項目投融資和城市文化旅遊產品、品牌對外推廣等。

報道指，在15日，多台挖掘機對「天井峪科技康養小鎮」的別墅進行破拆，當日即有十餘棟別墅拆除完畢，現場只剩下建築廢料。現場工作人員說，不僅是天井峪村，其他很多村子的拆除也在同步進行。