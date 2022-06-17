曾與羅大佑林志炫同台　內地網紅徐國豪涉偷逃稅被追繳處罰1.08億

國家稅務總局周四（16日）消息，內地網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款合共1.08億元（人民幣，下同）。據了解，徐國豪為陌陌主播「徐澤」，曾與羅大佑、林志炫等藝人同台演唱歌曲。



內地網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款合共1.08億元人民幣。（微博）

江西省撫州市稅務局通過稅收大數據分析，發現徐國豪涉嫌偷逃稅款在相關稅務機關配合下，依法對其開展了稅務檢查。經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，通過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。

江西省撫州市稅務局稽查局依據《個人所得稅法》、《稅收征收管理法》、《行政處罰法》等相關法律法規規定，按照《江西省稅務行政處罰裁量權執行標準》，對徐國豪追繳稅款、加收滯納金並處罰款合共1.08億元。

徐國豪為陌陌主播「徐澤」，曾被曝月收入上千萬。（微博）

其中，對其未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅1755.57萬元，處1倍罰款計1755.57萬元；對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃的個人所得稅1914.19萬元，處2倍罰款計3828.38萬元。日前，江西省撫州市稅務局稽查局已依法向徐國豪送達稅務行政處理處罰決定書。

江西省撫州市稅務局有關負責人表示，稅務部門將進一步依法加強對網絡直播行業從業人員的稅費服務和稅收監管，依托稅收大數據分析，對存在涉稅風險的，按照「提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光」的「五步工作法」進行處置，不斷提升網絡直播行業從業人員稅法遵從度，促進行業長期規範健康發展。

徐國豪曾與羅大佑、林志炫等藝人同台演唱。（網上圖片）

據了解，徐國豪為陌陌主播「徐澤」，但目前在陌陌APP上搜索已無相關訊息。徐澤坐擁百萬粉絲，曾被曝月收入上千萬。他曾與羅大佑同台演唱經典歌曲《鹿港小鎮》，也曾與林志炫共唱《蒙娜麗莎的眼淚》。徐國豪共關聯1間公司，據企查查消息，該公司參保人數為0。