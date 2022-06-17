兩年抗疫為國人增加10天壽命？　清華教授李稻葵回應熱議言論

今年5月，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵發表，「抗疫相當於為每個中國人多增加10天壽命」的言論，引起廣泛熱議。昨日（16日），他首次對此觀點做出回應並表示，「該觀點核心很簡單，就是以人民為中心、以人民健康為中心。」



右上為李稻葵。（觀網財經）

據內地媒體報道，李稻葵今年5月14日發表觀點稱，「以平均壽命這個測度來看過去兩年的抗疫是有成績的，過去兩年的抗疫幫助挽救了多少生命？這個話題各有各的說法，姑且把美國的數據中死於新冠疫情的數量乘以四：假如中國沒有做好防疫工作，過去兩年會有400萬生命的損失。每一個失去的生命的挽回，相當於讓每個人多增加了10天的壽命。過去兩年偉大勝利，為每一個百姓的平均壽命延長了十天，平均每年5天。」

在昨日舉行的「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」活動上，李稻葵首次對上述觀點回應指，觀點核心很簡單，就是以人民為中心、以人民健康為中心。而人民健康從根本上取決於生活水平的提高，生活水平的提高取決於百姓消費的提高，百姓消費的持續提高又取決於經濟的持續發展。

李稻葵又指，自己的核心意思就是想方設法推動經濟發展，從而能夠持續提高百姓的健康水平，延長百姓的人均壽命。李稻葵還建議，中低收入人群在疫情中受到的影響，更需要高度關注。