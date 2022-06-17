直播間粉絲破千萬股價暴漲　新東方：或一時熱鬧、批評讚譽全笑納

教育「雙減」政策重創內地校外補習班行業，然而教育培訓機構巨頭「新東方」卻找到新的「財富密碼」，通過旗下直播品牌「東方甄選」向直播帶貨轉型，不但捧紅了原為老師的主播們，連帶在線股價也大爆發。周四（16日），東方甄選的粉絲總量突破千萬大關，新東方創始人俞敏洪則對此表示：「可能是一時熱鬧，批評讚譽全笑納。」



周四，已連日大漲的新東方在線再度爆發，盤中最大漲幅超100%。截至收盤，漲逾72%，報每股28.6港元。值得注意的是，新東方在線已連續9個交易日上漲，6月以來累計漲幅達673%。值得一提的是，在新東方在線帶動下，A股、港股教育類個股迎來集體大漲，教育ETF甚至罕見漲停。

在線股價大漲背後，是東方甄選直播間的走紅，據早前報道，東方甄選正急聘雙語主播、英語主播、抖音客服等職位，其中雙語主播薪資最高可達每月6萬元人民幣，工作要求包括激發並引導有購物潛在需求的觀眾完成購買流程，實現GMV（商品交易總額）指標；引導觀眾關注直播間，實現增粉指標；配合短片拍攝工作等。

董宇輝已然成為新晉網紅。（直播截圖）

而不少新東方前任教師都轉型做直播，並在東方甄選進行雙語帶貨，該直播間更獲評為「最有文化的直播間」。當中又以與兵馬俑「撞臉」的董宇輝作為佼佼者，已然成為新晉網紅的他，直播間持續火爆，其中周三（15日）晚上的直播，在線人數達逾60萬，成為「現象級」傳播。

周四下午，東方甄選的粉絲總量終於突破千萬大關。據了解，從0到100萬粉絲，東方甄選只用了6個月，從100萬到1000萬，則更是只用了7天時間。同時，直播間的GMV也從百萬級躍升至千萬級，位列帶貨榜第一名。據中信建投預計，在未來，東方甄選抖音直播間的粉絲數可望達到2000萬人。

對於如此好表現，俞敏洪同日在個人公眾號「老俞閒話」中發文回應。他表示，這可能是一時的熱鬧，但其確實希望東方甄選能夠從此打開局面，為新東方的發展，開闢一條全新的道路。他又指，不少當下寫讚譽文字的人，同時也是當初批評過他們的人；不管是批評還是讚譽，他們全都笑納，「我們知道前路漫漫，更多的艱難困苦在等著我們，但志合者，不以山海為遠」。

俞敏洪表示這可能是一時的熱鬧，但其確實希望東方甄選能夠從此打開局面。（微博）

而董宇輝亦在周五（17日）發微博，稱很多時候，人生的美好不是得償所願，而是陰差陽錯，「很多朋友私信我訴說自己人生故事，其實我也常常如此，偏離計劃實屬常態，不必自責，調整狀態，堅持閱讀，坦然面對，讓歲月無憾」。值得一提的是，曾有消費者表示，自己為情懷下單四袋大米，對此董在直播間回應，呼籲理性消費。​

另外，就直播間的火爆現象，21世紀教育研究院院長熊丙奇評論道，受雙減政策影響的上市教育公司能成功轉型無疑是好事，可以解決員工的就業問題，實現政策的平穩推進，並在新的領域為行業的發展做出貢獻。但他認為，就新東方是否已轉型成功、上市教育公司是否都已有很大起色的問題，仍然有待觀察。

熊丙奇表示，對於教培機構的轉型，還需要更多扶持政策，同時轉型的教培機構無論是否還從事教育，都需要改變依賴資本炒作的經營思路，重視質量建設，穩健發展。