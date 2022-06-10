直播帶貨順便教英文、尼采　新東方前教師轉型做主播獲讚行業清流

內地推行教育「雙減」，減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔，令補習班受到嚴重打擊，內地規模最大教育培訓機構「新東方」更是首當其衝。近期，不少前新東方在線的教師紛紛轉型做主播，在新東方直播間內，主播們會一邊帶貨大米，一邊傳授生命起源的知識，還會以中英雙語介紹銷售的商品，吸引網民關注。



近日在新東方直播間，正在帶貨一款大米產品的主播講解了穀物與人類千萬年間絲絲縷縷的發展關係。而介紹水蜜桃時，主播順便教授了英語單詞「peach」和形容詞短語，以及其派生詞「peachy」的用法。

趣味性十足的直播成功吸引逾萬人駐足觀看，在直播間內，不少網民直言是前來學習知識的，更有人評價「東方甄選」直播間為「最有文化的直播間」。

據了解，受政策、市場環境巨變所影響，新東方的主營業務受到重創，現金流窘迫下面臨巨大生存困境，坊間關注到企業如何實現自救。

就在去年底，創始人俞敏洪在抖音做起直播帶貨的生意，他與新東方在線CEO孫冬旭在該年12月28日晚出現在「東方甄選」及「俞敏洪」兩個賬號的直播間，帶貨五常大米，褚橙等農產品。俞表示，他們直播的特點是將知識文化和直播帶貨聯繫在一起，不僅好吃好玩，也希望觀眾能有所收穫。

不過這種做法沒有得到所有人的認可，甚至有網民認為是「文人折腰」，既丟掉面子，也賺不到錢。後來，隨著大量企業家加入直播帶貨行列，外界對俞敏洪的批評聲浪逐漸退潮，憑藉將原本的輔導課形式與直播帶貨融合，新東方直播間開始收穫好評，不少網民認為一場直播下來，甚至可以了解到黑洞、尼采、工業革命、生命起源等知識，以及生活上用到的英語單詞，包羅萬有，堪稱直播帶貨行業的清流。

新東方創始人俞敏洪。（網易）

值得一提的是，除了直播帶貨，新東方也佈局新的業務增長方向。據2022年財報顯示，新東方出國考試準備與留學諮詢業務收入同比增長15%，針對成年人及大學生的國內考試準備業務更同比增長近59%。企業還開發了混合式學習平台、助農帶貨，並在直播間內作賣推薦的圖書以獲相應的佣金收入。

另外，此前用作培訓新東方教師和內部管理者的酒店業務，也開始接待散客，逐漸納入了新東方的主營業務範圍。有新東方前員工還透露，公司發出了招聘TikTok主播的邀約，正在佈局跨境電商與海外直播業務。