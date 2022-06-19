找婚介助脫單竟獲安排與公司兼職員工相睇　廣西女質疑「打籠通」

不少冀望「脫單」的民眾都會找婚介公司幫忙，然而廣西柳州的覃女士獲約見兩個相睇對象後，就提出要求終止合約並退款。據她指，該公司甚至將自家的兼職工作人員發展為她的一個相睇對象，服務讓她很不滿意。



今年3月，通過一個單身交友群，覃女士認識了廣西緣合之戀婚姻服務有限公司的紅娘龍女士，雙方當月就以一年費用5980元（人民幣．下同），總共要介紹6個相睇對象為條件簽約，隨後紅娘了解覃女士的個人信息及擇偶要求後即開始匹配。

不過覃女士表示，公司安排的對象都不合適，不是她想要的人品，就連男方也跟她說不合適。她還透露，為了完成匹配的目標任務，公司甚至將兼職工作人員發展為她的其中一個相睇對象，有「打籠通」、「扯貓尾」的嫌疑。即使紅娘事先告知了實情，但這樣的服務始終讓覃女士非常不滿意。

眼見之後的匹配對象資料怎麼也覺得都不合適，覃女士於是希望終止合約並退款。她認為目標介紹6個人，相當於一人收1000元，而目前已經介紹兩個，就算作2000元，因此希望剩下的錢能退給她。

紅娘龍女士回應時表示，每次安排的相睇對象的條件，以及是否約見，覃女士既有知情權也有決定權，因此公司不會無故終止合同，「她覺得是弄虛作假，她拿出證據來」。她又指，可以溝通協商，公司還是更希望能夠繼續給對方提供服務。

隨後，在覃女士堅持下，該公司同意了退款，但前提是覃女士須拿出一份書面的道歉，原因是她在一些微信交友群裡散播了不實言論，一定程度上影響了公司聲譽。最終，覃女士表示，經再次協商後，她決定繼續委託紅娘安排相親。