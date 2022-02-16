8年相睇124次　只曾拍過2次拖　36歲海歸男教授自爆至今單身因由

現代人愈來愈晚婚，許多為人父母者看到子女還是單身，都會忍不住催促趕快找個對象，甚至還會幫忙安排相睇。山東濟南36歲男子李華（化名）是一名海歸派，學成返國後在某大學擔任老師，條件算是相當不錯，但他返國8年來，至今已經相睇124次，目前都還沒有結果，李華除了十分苦惱外，也已經做好最會打算，準備單身一輩子了。



根據陸媒《齊魯晚報》報道，李華出身書香門第，父母親都是高知識分子，在當地有車有房，李華從海外學成歸國，就在濟南當地擔任大學教授。由於雙親都希望，兒子可以找到門當戶對的女孩，希望女方最好是濟南本地外，脾氣性格要好，還得看學歷、家庭、父母工作、父母文化、退休養老金等。

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自從李華回國後，父母和親戚都急切幫他安排相睇找對象，8年來至今已和124位女子相睇。李華表示，他曾與一名心理醫師交往，兩人交往7個月，這段是他最久的一段戀情，他很慎重地提出希望兩人關係能更進一步，女方回覆，「我考慮一下」，之後她通知李華，「我們可以牽手了」，但最後李華覺得女方對他太過冷淡，因此提出分手要求，沒想到對方也僅回一句，「好的」。

除了這段戀情外，李華也說曾和第124個相睇對象交往3個月，但感覺彼此關係都沒啥進展，甚至熟悉程度連朋友都比不上，最後仍分手收場。李華甚至還自爆，他曾經喜歡過一個同事，但對方所有條件都不符合家中要求，但他仍決定鼓起勇氣向對方開口，倘若女方願意，就算被家人反對和遇到困難，自己都會想辦法克服，只可惜對方表示已有男友而拒絕了他。

由於經歷這麼多次相睇失敗，李華家人的要求也不再那麼嚴格，最大希望就是他可以早日結婚。李華自稱，至今他36歲，但從小就被父母嚴格約束，自己從來不敢越雷池一步，他原本有想要改變，但又自認這麼多年對家庭的依賴，已經無法擺脫這種原生家庭的束縛，也造成自己很多時候沒有勇氣去選擇。他甚至已經做好最壞打算，就是做好一輩子單身的準備了。

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