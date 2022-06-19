攜程主席梁建章：年輕人失業可先結婚生子　網民批：沒下過凡吧

攜程集團董事局主席梁建章近日在一場研討會上表示，對於那些正在努力找工作的年輕人，「如果你短期內找不到工作，那麼就接受更多的教育培訓或者自我培訓，去提升技能水平，然後等待經濟好轉，或者去結婚生子也行」。

相關報道引發網民熱議，有網民批評梁建章「沒下過凡吧」。



據鳳凰網報道，6月16-18日，由鳳凰網主辦、鳳凰網財經承辦、青花郎獨家戰略合作的「2022鳳凰網財經（夏季）雲峰會」召開。在16日的特別對話環節「我們為什麼要再談人口問題」中，梁建章發表了以上言論。

梁建章又表示，儘管低生育率、低出生率是一個全球問題，當然也是發達國家的普遍問題，但中國面臨的挑戰最為嚴峻。因為與其他國家相比，中國養育孩子的成本最高，而且人口基數大，這意味著中國將無法通過移民來解決這個問題。因此，中國面臨著獨特的挑戰和機會。中國政府需要實施嚴厲的措施，投入大量財政支出來幫助家庭撫養孩子，以扭轉低生育趨勢。

鳳凰網的相關報道已被刪去，但報道仍存在於搜尋器的「頁庫存檔」之中。

網民熱議：

「生出來你養嗎？」

「專家教授都是不食人間煙火的。」

「專家你猜我們為甚麼要找工作，是因為閒得無聊嗎？」

「建議專家不要建議。」

