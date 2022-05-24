攜程董事長梁建章微博被禁言　曾批封城令中國人均減壽4日

內地媒體《雷達財經》報道，昨日（23日）晚間，攜程聯合創始人、董事局主席、北京大學光華管理學院教授梁建章的微博被禁言。



攜程董事局主席梁建章，長期關注人口問題，其微博暱稱為「梁建章-關注人口問題」，也稱自己是「一群關心推進人口政策改革的人。」

52歲的梁建章生於上海，復旦大學少年班畢業後赴美國留學，獲得佐治亞理工學院電腦系碩士學位。1999年，與季琦、沈南鵬、范敏共同創建攜程旅行網，在2000年至2006年、2013至2016年期間任CEO，並從2003年起兼任董事會主席。2011年，獲得斯坦福大學經濟學博士學位。

梁建章，攜程旅行網聯合創始人和執行董事局主席，北京大學光華管理學院教授。（微博@梁建章-關注人口問題）

除了企業家身份，梁建章從2011年開始，獲得了新身份——人口學家。2012年，其出版的第一本人口學著作是《中國人太多了嗎？》。他認為，未來影響中國經濟最大的因素將是人口政策，並陸續出版了數部人口問題相關著作，其中包括《人口創新力》、《永生之後》等。

梁建章和內地人口專家於3月28日發表《中國婚姻家庭報告2022版》，指從2013年到2020年，僅僅七年時間，國初婚人數就減少了將近一半，預示著出生人口和生育率進一步下降的趨勢。

國家統計局的數據顯示，2021年末全國人口141260萬人，比上年末僅增加48萬人。（香港01資料圖片）

報告提到，內地出生人口從2017年到2021年已經是連續五年下降，總和生育率從2017年的1.58下降到2021年的1.15。2021年只出生了1062萬人口，近幾年初婚人數的直線下降預示著未來的新出生人口還會迅速下降。因為，初婚人數2020年比2013年下降了將近一半。如果按照初婚和生育大約有一年到三年的延遲來估算，未來幾年出生人數很可能比去年的1062萬還要少很多。

報告認為，超低生育率以及年輕人口的迅速萎縮，已成為中國社會面臨的重大挑戰。要提升生育率，政府部門需出台相關政策措施鼓勵年輕人結婚生育，積極出台相關政策降低年輕人的結婚生育成本，積極創造有利條件，幫助更多的單身青年走進婚姻、建立家庭。

2022年4月2日，上海浦西全域封控，工作人員堅守崗位為市民服務，防疫人員守好所在街道。（視覺中國）

新冠疫情爆發後，梁建章多次撰文表達觀點，並和其他內地專家發表抗疫分析報告。

清華大學教授李稻葵5月14日在2022清華五道口首席經濟學家論壇上表示，中國過去兩年的防疫，相當於讓每個中國人的人均壽命增加了十天，並論述1%的人均消費增長能提高每年10天的生命。

梁建章在《和李稻葵商榷防疫政策的生命賬》反駁他的「兩年抗疫人均增壽10日」說法，他分析過度嚴防死守的政策，造成總的人均壽命損失是：避免死亡的收益為1天，減去因經濟下降造成人均壽命損失5天，答案等於負的4天。

他認為，按照上述計算，每個月就會損失4天的人均壽命，可以說，李稻葵所說的過去兩年成功攢下的人均壽命增加10天的盈餘，幾個月的封城就會全都被還回去。

2022年4月5日，上海封城期間，工人穿著防護衣從卡車上卸下雜貨，分發給當地居民。（AP）

其表示，零風險零感染固然是所有人都希望實現的理想目標，但從現實出發，應當追求的目標是在維持社會經濟正常秩序的前提下，將疫情控制在盡量低的水平上。

他批評內地政府嚴防死守的防疫政策是在增加其他疾病的死亡率。

他指，疫情防控也會擠佔治療其他疾病的醫療資源，需要抽調大量人員開展流調（流行病學調查），從事掃碼、體溫監測、核酸檢測等工作。大量醫療資源投入疫情防控，會減少對其他疾病的醫療資源投入，增加其他疾病的死亡率。

他還預測，如果中國未來的疫苗普及率較快達到兩針95%和三針60%的水平，放鬆管控後的死亡人數會是15.3萬，死亡率在萬分之一左右，預測遠低於把香港死亡總數按照人口倍數放大得到的167萬。

上海疫情防控工作新聞發布會在5月17日宣布，全市16個區都已實現社會面清零。 （資料圖片）

另外，梁建章所創立的攜程，受新冠疫情影響頗大。

攜程財務數據顯示，2019年，攜程營收為356.66億元（人民幣．下同），淨利潤為70.11億元；2020年，公司營收為183.16億元，同比大降48.65%，歸屬於母公司股東利潤為-32.47億元；2021年攜程全年淨營業收入為200.23億元，約恢復至2019年的56%；屬於母公司股東利潤為-5.5億元。