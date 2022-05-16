內地疫情衝擊經濟　青年失業率18.2%創新高　官方：影響短長期好

受內地疫情反彈及防控措施收緊等拖累，經濟下行壓力加大，4月失業率繼續上升。國家統計局周一（16日）發布數據顯示，31個大城市、16—24歲人口調查失業率均創有歷史數據以來最高。



統計局數據顯示，全國方面，4月數據顯示，全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，創20年3月以來新高。本地戶籍人口調查失業率為5.7% ；外來戶籍人口調查失業率為6.9% ，其中外來農業戶籍人口調查失業率為6.6% ，反映農民工失業問題嚴重。

教育部官員4月19日在一場視像會議上表示，「2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年」。（每日人物）

4月數據中，25—59歲人口調查失業率錄得5.3%，高於上月0.1個百分點，為2020年6月以來最高水平。16—24歲人口調查失業率明顯高於總體6.1%的水平，4月錄得18.2%，較上月上升2.2個百分點，創有歷史數據以來最高，反映內地青年失業問題嚴重。

地方方面，4月數據指，31個大城市城鎮調查失業率為6.7%，創歷史新高。全國企業就業人員周平均工作時間為46.2小時。

而1-4月份數據顯示，新增就業只有406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7% 。

統計局對內地經濟前景感樂觀：短期影響 長期向好

國家統計局發言人付凌暉對內地經濟感到樂觀，他表示4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，我國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變。轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變。穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。

國家統計局國民經濟綜合統計司副司長、新聞發言人付凌暉。（國務院新聞辦公室）

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍，上月就疫情影響城鎮調查失業率有所上升的問題表示，全年來看，穩就業仍有較好的基礎和條件。

她分析，首先，內地經濟仍在恢復，適度經濟增長必然需要勞動力投入的增加，有利於就業的穩定。

其次，今年各項就業優先政策提質加力，政府工作報告中特別提出通過穩定市場主體保就業，強調落實落細穩就業舉措。近期國務院常務會決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度。

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍。（中國人口與發展研究中心）

曾湘泉：無論經濟好壞 畢業生就業形勢難言樂觀

據中國新聞周刊報道，中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉表示，青年失業率高企，首先是源於勞動力市場的動態屬性，即存在所謂摩擦型失業，特別是對於高校畢業生而言，需要經歷「找工作」的過程；其次，經濟下行導致需求收縮，短期總量矛盾突出；再次，結構型失業問題不容忽視，這與高校學生能力的培養有關，而且始終沒有得到很好解決。三個矛盾彙聚到一起，導致今年高校畢業生就業壓力很大。

「世界範圍內，青年就業都受到經濟景氣程度影響，但中國面臨的問題是：無論經濟形勢好壞，高校畢業生就業形勢始終難言樂觀」他說。

他指，高校畢業生就業的結構性問題主要表現在地域之間、學校之間、專業之間，一些高校設立門檻低、招生規模大的專業屬於失業率較高的「紅牌專業」，而就業市場的歧視性招聘，比如對「雙一流」學校、碩士、博士學歷的要求，使一些群體就業更加困難。

曾湘泉認為，中國面臨的問題是：無論經濟形勢好壞，高校畢業生就業形勢始終難言樂觀。（每日人物）

他認為，要有效地穩定高校畢業生就業，短期內可通過擴大畢業生「見習計劃」規模，讓其暫時退出勞動力市場，並容忍失業率暫時上升，估計伴隨疫情防控好轉，經濟加快增長，矛盾會有所緩和。長期來看，要加大改革力度，制定新的發展戰略。

「穩定高校畢業生就業需要深入和系統思考人才培養方式改革，同時個人、學校、社會也都需要改變就業觀念。」他說。

李克強：要求政策以就業優先 400萬畢業生貸款可延期還錢

據新華社報道，5月11日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。

李克強提到，財政、貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降低融資成本等措施，都著力指向穩市場主體穩崗位穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。要進一步研究運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗位穩就業。

對於就業問題，會議指出，今年內地高校畢業生人數創歷史新高。因此，為幫助經濟困難家庭畢業生減負和就業，會議決定，免除今年及以前年度畢業生今年應償還的國家助學貸款利息，本金可延期1年償還。此項政策預計惠及400多萬畢業生，預計免息20多億元、延期還本50多億元。

圖片為國務院總理李克強去年11月22日在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，研究做好經濟社會發展工作。(新華社)

李克強5月7日在全國穩就業工作電視電話會議批示，要著力支持穩崗，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快落實退稅減稅降費等減負紓困政策，幫助盡可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關、留住崗位。

2022年《政府工作報告》中亦指出，國務院將提升積極的財政政策效能，落實助企紓困、穩就業、保民生、促進消費和擴大需求；強化就業優先政策，目標新增城鎮就業1100萬人以上。

名校碩博畢業生到小縣城就業 大四生延遲畢業：明年會更好

青年失業問題方面，近日，有報道指，名校碩博畢業生到小縣城就業的現象引發關注，這些頂著高學歷、名校畢業光環的「天之驕子」出現在小縣城的事業機構或國有企業擬錄取名單上，掀起網民爭論這現象到底是「學歷內捲的無奈選擇」還是「人才引進的正常流動」。

也有報道指，內地大四生為躲過「最（內）卷的一年」的2022年想延遲畢業，有內地應屆畢業生決定用延畢的一年時間找更多實習，讓自己的履歷更豐富，有人要思考清楚往哪個方向努力，有人則單純想避開這「最卷的一年」。內捲，指的是由於競爭加劇而更刻苦學習，更拼命工作，但是有限資源的競爭加劇，導致需要巨大努力才能保持領先位置。