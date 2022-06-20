有片｜河南連日迎高溫天氣多地路面裂開　地表溫度最高達74.1℃

最近天氣逐漸變得酷熱，其中河南本輪高溫天氣已持續4天，地表溫度最高達74.1℃。



河南省氣象台消息，6月13日，河南省中部、西南部開始出現37℃至39℃的高溫天氣。 6月15日至16日，河南連續兩天平均最高氣溫超過37℃、平均最高地表溫度超過60℃。

6月18日至19日，河南省最高溫分布圖。（河南天氣）

6月16日，全省120個國家氣象站中有59個站日最高氣溫超過40℃，其中最高溫度為林州氣象站，達42.0℃。全省92個站的地表最高溫度超過60℃，8個站最高地表溫度超過70℃，其中西峽站的地表溫度達74.1℃，為全省最高。

6月17日，河南全省共有10個站最高溫大於等於40℃，72個站最高溫在38至40℃，其中漯河市舞陽縣更高達40.6℃。 當日下午3時，地表溫度監測顯示，河南省大部地表溫度在50℃以上，最高溫度為杞縣達到67.6℃，鄭州站最高地表溫度64.3℃。

據介紹，本次高溫天氣的成因主要是受地面暖低壓影響，導致河南大部以晴熱少雨天氣為主，加上白天受太陽短波輻射影響，天氣乾燥，有利於地面溫度逐步上升。同時，河南受高空高壓脊控制，盛行下沉氣流，形成一定的下沉增溫效應，在輻射增溫和下沉增溫的綜合作用下導致高溫天氣出現。

6月以來，河南省平均氣溫27.9℃，較常年同期偏高2.7℃；平均最高氣溫34.7℃，較常年同期偏高3.4℃。周三（22日）前，河南省仍以晴熱、高溫天氣為主，大部縣市最高氣溫37℃以上，北中部部分縣市有39℃至41℃，料周四（23日）受副熱帶高壓明顯北跳影響，周二晚夜至周五（24日），河南將有一次降水天氣過程，此輪持續高溫天氣將結束。