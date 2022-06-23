遼寧丹東封逾60日仍錄個案　當地居民斥：以後誰還回這「死」地方

儘管內地的疫情形勢趨緩，但部分地區仍存在過度防疫，值得被關注。位於中朝邊境的遼寧丹東今年4月末起爆發多輪疫情，至今已經封控管理逾60日，惟在封控情況之下卻陸續錄得新增個案，令解封之日遙遙無期，不少當地居民近日在網絡發文呼籲被重視。



丹東是一座擁有約240萬人口的邊境小城，與朝鮮僅隔一條鴨綠江。今年4月24日起，丹東已經歷「4.24」、「5.24」、「6.2」三波本土疫情，累計錄得逾900宗本土感染。反復的疫情令當局採取嚴厲封控措施，惟當地時至昨日（6月22日）仍通報新增5宗本土無症狀感染者，未有切斷傳播鏈的跡象。

因此，有不少網民近日在網絡發聲抱怨，並希望「丹東封城」一事可以得到更多關注。有網民統計，丹東的高鐵、速遞已經停運了逾90天，全部市民在此期間亦已進行逾40次核酸檢測，甚至有獨居老人因封控而病死家中，去世20多天才被發現異常。在表達對當地「領導階層失去信任」的同時，網民還呼籲國家相關部門可以介入。

另據一條網傳影片顯示，一名丹東老人在小區門口與駐守警察理論，稱自己被封到連「想死的心都有」，並希望可以向上級反映情況給老百姓一個說法。該老人稱，「丹東這20年也沒攤上一個好領導」，並指自己撥打「12345」便民熱線半個月都未撥通。該老人還說，封城已經把丹東的經濟封垮，「上大學成績好點的（年輕人），誰還回這個死地方」。

網民熱議：

「丹東封了這麼久卻沒上熱搜」。



「人被關著就算了，好像聲音傳不出去」。



「治理權大於司法權的結果」。



「生於東北，我其實很自豪；離開東北，更是慶幸」。



「太慘了，從快遞也進不去就知道那地方情況比較糟糕」。



另外，值得注意的是，丹東截至目前遲遲未有公布疫情溯源結果。有當地官員一度懷疑，病毒是由朝鮮順風飄來，還呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。