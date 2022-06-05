疫情｜遼寧丹東11日累計103宗無症狀感染者　東港市實施交通管制

朝鮮今日（5日）公布，境內單日新增發熱病例連續6天低於10萬宗，全國發燒總人數累計突破400萬人。

鄰近朝鮮的遼寧丹東市疫情有升溫跡象，連續11日都有新增感染者，累計103宗無症狀感染者。丹東東港市昨日（4日）起全域實施臨時交通管制。



丹東市衛健委公布，昨日新增25宗本土無症狀感染病例。5月24日至6月3日期間，遼寧省新增103宗無症狀感染病例，均來自丹東市。

4月24日，丹東市曾爆發新冠肺炎疫情，至5月16日實現社會面全面清零。5月24日，遼東學院在例行核酸檢測中發現7人核酸檢測異常，隨後在重點人群中發現10名無症狀感染者，在隔離點檢出9宗陽性感染者。

昨日，丹東東港市公安局發布《關於對東港市全域實施臨時交通管制的通告》，即日起對東港市全域範圍內的道路實行臨時交通管制，除從事疫情防控以及保供應、保民生、保生產等的車輛外，其他車輛一律禁止通行。

據丹東市政府公佈的最新封控區、管控區名單，截至昨日零時，丹東市的管控區共有22個，其中東港市10個、振安區7個、振興區3個、元寶區2個；封控區共有41個，其中東港市12個、振安區4個、振興區11個、元寶區14個。

《遼寧日報》報導，遼寧省疾病預防控制中心感染與傳染性疾病預防控制所副所長王子江表示，本次疫情與4月的疫情不同源，目前呈現多點散發態勢，流行特徵與既往一些國內邊境口岸城市疫情相似，感染者分布於40餘個小區（場所），基本上沒有小區外活動軌跡，各小區間暫未發現明確關聯。

王子江強調，由於Omicron傳播有隱密、快速等特點，在感染來源尚未明確的情況下，極易引發新的疫情，丹東市作為邊境城市，疫情防控可能將會面臨複雜形勢。

據丹東市衛健委公布，截至昨日，遼寧省累計報告確診病例1675宗，2人死亡。目前，尚在醫學觀察的無症狀感染者126宗。