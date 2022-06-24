頂風作案！內蒙醉漢當街猛踢女子腹部被拘　目擊者怕受牽連未制止

內蒙古包頭一名醉酒男子當街猛踢女子腹部，事件再在網絡引發一片唏噓。當地警方通報指，目前，涉事男子已被依法行政拘留。



周四（23日）下午四時許，包頭市昆都崙區莫尼路附近，一名男子當街拉扯一名女子的頭髮並猛踢其腹部，引發不少人圍觀。有目擊者稱，被打女子和這名男子並不認識，附近居民見狀害怕受到牽連，無人敢上前制止，只能報警處理。警方到場後，將打人者控制。

事件經過發酵，在網絡引起熱議：

「為什麼從唐山開始現在全國各地都有這樣的事情發生」。



「唐山打人男不從嚴處理的後果就這樣，都有樣學樣了」。



「2022年了現在還流行暴力解決問題？」。



「頂風作案一身紋身掃黑除惡快抓緊去」。



「這種當眾毆打他人，尤其強弱極其分明的行凶應該嚴懲，這會引起社會恐慌，不應該只看傷勢輕重來量刑」。



打人男子已被警方依法行政拘留。（微博@平安包頭）

周五（24日），當地警方通報指，經初步核查，受害人焦某與違法行為人張某是鄰居，且與張某的而父親是同事關係。事發當日下午，焦某見醉酒的張某要砸路邊玻璃遂上前勸說，但卻遭到張某的毆打。通報又稱，焦某目前體表無明顯外傷並已返回家中；至於張某已被依法行政拘留，案件正進一步辦理中。