內地多地酷熱！河南山東突破40℃　網民實測：螞蟻在路面活不過3秒

近日，內地北方多地高溫肆虐，時長和強度強為歷年少見，中央氣象台連續10天發佈高溫預警。6月23日開始，南方多地氣溫也開始升高。中國天氣網預測到6月26日為止，有超過20省市區將受到高溫的影響。



其中河南、內蒙古、新疆的一些地區最高氣溫可達40℃以上，有河南女網民發現因為高溫的關係，路上不見螞蟻，她將一隻螞蟻放在地面後竟活不過3秒。



中央氣象台6月25日06時持續發布高溫黃色預警，預計6月25日白天，內蒙古西部、陝西東、重慶沿江地區、廣東中部和東部、福建北部、新疆天山北側和南疆盆地等地有35～36℃的高溫天氣，其中河北中南部、山東西北部、河南西北部等地局部可達40℃以上。

因為河南多地高溫，鄭州、開封、新鄉、焦作等地，已經接連出現多天40多℃的高溫，高溫預計持續到26日迎來一波降雨降溫才會好轉。內地有網民曾上傳一段螞蟻在太陽照射的地面不到3秒鐘就會死亡的短片走紅，河南省西北部焦作市的武女士也仿效。

武女士提到，近日焦作市室外溫度都在40℃以上，地表溫度高達70℃，看到地面上沒有螞蟻就懷疑他們是因為天氣熱不敢出來，於是她在廚房台子上找到一隻螞蟻就嘗試做了實驗，發現螞蟻確實因高溫在路面活不過3秒。

中國天氣網則從6月24日就發布三天的「全國熱哭地圖」，將炎熱程度由一般到嚴重分成，熱到膨脹、熱到扭曲、熱到融化和熱到蒸發。中國天氣網指出，6月24日開始中國呈現南蒸北烤的局面。

其中，河南大部、河北南部、蘇皖北部、湖北北部、陝西東南部等地以及新疆東部、內蒙古西部的部分地區為本輪高溫的核心區域，體感溫度或超過37℃，局地甚至超過40℃屬於「熱到蒸發」。

此外，福建、廣東、廣西西南部以及海南等地體感溫度超過35℃，加上空氣濕度較大，非常悶熱，南方地區的悶熱25日也將升級到「熱到蒸發」。提醒午後要避免戶外活動，並對老、弱、病、幼人群提供防暑降溫指導。