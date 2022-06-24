內地3千間大學院校邊個城市最多？　北京居首深圳只排倒數第三

根據中國教育部統計數據，擁有最多大學院校的城市依次是北京、武漢和廣州，本科大學院校數量排行北京同樣奪得第一，二三名則分別是武漢、西安。綜合各項指標數據，北京毫無疑問地是第一教育強城。



值得關注地是，深圳的大學院校數量居然排行是倒數第三，本科院校也僅5間。文中分析，作為一線城市，深圳高等教育水平與北上廣存在巨大懸殊，2022年借助南方科技大學，才實現雙一流零的突破，但離二線省會仍有較大距離，但看好經濟強市深圳的未來發展。



日前微信公眾號「國民經略」發布題為「全國大學院校排行：誰是中國大學最多的城市」，文中給出包括各城市大學院校數量、各城市本科數量、各城市大學生數量等數據。在各項指標中，北京都拔得頭籌，大學院校的排行和數量都高居第一。

在全國大學院校數量上，北京以92間居第一、武漢和廣州都是83間、之後依次是重慶（70間）、鄭州（67間）、上海（64間）。數量上可以看到，北京遙遙領先，武漢、廣州位居第二梯隊，與其他城市拉開明顯差距。

值得關注地是，高等教育綜合實力不算太強的鄭州，在數量上位居前列。根據《中國城市大趨勢》分析，鄭州不僅是全國大學院校數量最多的城市之一，也是大學生數量最多的城市之一，本專科在校生數量超過100萬人，僅次於廣州，位居全國第二。

然而，鄭州高等教育的優勢在於規模大，但大而不強。鄭州雖然坐擁67間普通大學院校，但本科院校只有26間，佔比不到4成，而雙一流大學院校只有鄭州大學一間。

據介紹，中國大學，有公辦、民辦之分，有普通大學院校、成人大學院校之分，更有本科院校（香港一般指大學學歷）、專科院校分別。在普通院校之上，還有「雙一流大學」之說，雙一流大學已經取代傳統的985、211大學院校。

教育部發布的最新數據顯示，2022年全國共有3000多間大學院校，除了200多間成人大學院校，共有2759間普通高等學校，含本科院校1270間、高職（專科）院校1489間。

清華大學和北京大學在全球大學榜單和國內榜單的排名都很突出。（視覺中國）

「國民經略」指出，本科大學院校的多少，更能看出一個地方的整體教育實力。全國本科大學院校最多的10個城市分別是北京（67間）、武漢（46間）、西安（44間）、上海（40間）、廣州（37間）。

除了北京保持遙遙領先、武漢依舊超前，上海、南京、西安等城市脫穎而出。而大學院校數量靠前的鄭州、重慶和長沙則未入前十，這些城市本科院校佔比不到一半，分別為38.8%、37.1%、38.6%。

深圳經濟強市 高等教育仍待發展

值得關注地是，有些經濟強市的本科院校數量卻不多。作為萬億城市，深圳只有5間本科大學院校，蘇州8間，無錫東莞南通都是3間，佛山則是2間。

據教育部統計數據，雙一流大學主要集中在北京（34間）、上海（15間）、南京（13間）、廣州（7間），一流院校主要集聚於四大直轄市，以及其他主要省會城市，但明星城市深圳，如同蘇州、廈門、寧波、濟南、鄭州等都只有一間大學院校入圍。

同時，一些非省會非計劃單列市的萬億GDP城市，雙一流大學掛零。如佛山、東莞、南通、泉州，經濟與產業崛起有時運因素，大學教育不是一日之功。

另外，東北因為有著名的F4大學院校（東北大學，哈爾濱工業大學，吉林大學和大連理工大學），大學院校數量和實力遠高於深圳、蘇州等新晉崛起的經濟強市，這在雙一流大學榜單中也有體現。



《中國城市大趨勢》的分析，高等院校往往集聚於傳統的大區中心，與過去高等教育資源在不同地區的分配有著密切關系，一些後發崛起的新貴城市如深圳自然不佔優勢。

深圳大學和華南理工大學超越哈佛，在專利申請數量上位居第三和第四。（資料圖片）

《中國城市大趨勢》指出，深圳等城市作崛起於改革開放之後，經濟發展放在第一優先位，也不是傳統的大區中心，高等教育需要從零做起，能夠實現突破已屬不易。作為一線城市，深圳高等教育水平與北上廣存在巨大懸殊，2022年借助南方科技大學，才實現雙一流零的突破，但離二線省會仍有較大距離。

另外根據全球大學院校4大權威榜單「QS世界大學、U.S. News世界大學，泰晤士高等教育世界大學排名、上海軟科世界大學學術排名」，四大榜單中全部躋身100強，只有清華、北大2間，以至少進入3個世界榜單為前提進行篩選，根據各大排名進行加權，共有31間內地大學院校躋身其中。

而全部躋身200強的則有清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學等7間。而全部躋身300強的，則有武漢大學和中山大學2間大學院校，而華中科技大學除了QS排名只差臨門一腳之前，其他均在200名之列。

世界大學前五百院校中深圳有兩間。（國民經略）

從城市分佈來看，北京共有6間，上海5間，南京2間，廣州2間，武漢2間，天津2間，長沙2間，深圳2間。

「國民經略」指出，深圳入榜的兩間大學：南方科技大學、深圳大學在國際榜單上的排名，遠遠超出國內的認知，這背後或許不乏深圳作為經濟強市的加持。

北京坐穩教育中心 深圳蘇州經濟強市可拿出資金資助發展

「國民經略」指出，根據教育部和國際榜單，北京作為首都，除了是全國政治中心、 文化中心、國際交往中心、科技創新中心也可以加上教育中心。北京之後，上海、南京位居前列，這也是全國大學院校實力最強的三個城市。

在第二梯隊裡，廣州、武漢、成都、西安都是7間，這也是傳統的985大學院校重鎮。在第三梯隊裡，除了長沙、合肥、杭州、青島等地，一眾北方城市顯得極為矚目：天津、瀋陽、哈爾濱、長春、大連等全部在列。「國民經略」分析，這些城市雖然經濟不復以往風光，但底子仍在。

經濟強市深圳的高等教育仍有發展空間。（視覺中國）

大多數省會城市則可以納入第四梯隊，作為全省行政、經濟、教科文衛等中心，省會基本都是集全省資源為一體，無論是高等教育還是中小學教育，水平都在全省前列。

而深圳、蘇州等經濟強市，可以單獨歸為一類。這些地區雖然教育水平不算發達、一流大學院校不多，但勝在經濟發達、財政充盈，可以拿出大量資金來支持高等教育。

不僅如此，產業發達，靠近就業地本身就足以成為抬升本地大學院校錄取分的籌碼，如哈工大深圳校區錄取分已經超過在哈爾濱的總部。自媒體「國民經略」分析認為，這些經濟城市的大學水平，未來還會不斷提升。