知網遭官方啟動網絡安全審查　上月才因涉嫌壟斷被立案調查

據央視新聞周五（24日）報道，網絡安全審查辦公室有關負責人，已對內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）啟動網絡安全審查。



負責人表示，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《國家安全法》、《網絡安全法》、《數據安全法》，按照《網絡安全審查辦法》，周四（23日）），網絡安全審查辦公室約談同方知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網絡安全審查。

據悉，知網掌握著大量個人信息和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康、金融等重點行業領域重要數據，以及重大項目、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感信息。

近期知網屢次陷入輿論風波，4月時曾傳出中科院因近千萬的續訂費用不堪重負，將停用中國知網資料庫。雖然知網隨後發布聲明，稱從未暫停中科院服務，且雙方正計劃在近期簽署協議並啟動2022年度服務，但一時間引起不少關注和熱議。此外，知網還多次深陷侵權糾紛。

5月，國家市場監管總局根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查，知網則回應稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任。