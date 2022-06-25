上海名車自燃換車反要補30萬　店方：本來10萬談不攏　疫下漲價了

撰文：姜庚宇
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上海市民李先生駕駛一輛名牌私家車在路口等待紅燈時，發動機艙內突然起火。艙蓋處冒出白煙，內有明火燃燒。當地消防初步認定書顯示，該車「三元催化部件」高溫引燃周邊可燃物並擴大成災。
事發後，李先生多次前往其購車的經銷商進行溝通處理，但對接的售後人員稱該車發動機艙內起火並未涉及產品質素問題，只能以關懷客戶的方式，提供有償換車或免費維修這兩種解決方案，而有償換車需要加收30萬元（人民幣．下同）。

澎湃新聞報道，涉事車輛購買於品牌授權經銷售商「上海星瀚汽車維修服務有限公司」，剛上路一年多，未經加裝或改裝，尚在保修有效期內，且已投自燃險。

事故發生後，李先生曾多次前往涉事經銷店，但售後人員稱該事故並未涉及產品質素問題，公司不承擔相關責任。李先生還曾兩度撥打汽車品牌的全國售後投訴服務中心，但均未獲得回覆。

6月24日上午，李先生再次前往涉事經銷商協商。店方明確表示，無法免費退換車，仍然以維修方案來處理。如果要執行有償換車方案，則要按照目前該車型的交易行情，補貼30萬元左右。雙方當日未達成一致。

李先生表示，該車購於2020年7月28日，裸車合同價115萬元，購買後未經加裝或改裝。2022年1月14日上午8時許，他開車行駛至寶山區同濟路近泰和路路口處時起火。根據其提供的一段2分鐘車Cam影片，該車在路口等紅燈時，副座的妻子先是詢問「你裏面有甚麼東西燒焦了嗎？」李先生回覆是「外面的味道。」

但他們很快就發現，車前方不斷升起白煙，還有火光向外冒出。李先生趕緊讓妻子下車並打開機艙蓋，艙內已是明火一團。李先生稱，他先嘗試用棉衣滅火，路邊的執勤交警隨後向過往車輛借用3支滅火器，方才控制住了火勢。

涉事汽車的三元催化部件及上方發動機艙蓋內襯。（澎湃新聞）

李先生表示，事故發生前，該車共保養過3次，均在涉事經銷商內完成，最後一次保養是在事故發生前一週。同時，該車曾報修過7次，其中1次因製冷功能失效、2次因冷卻液報警——其中一次報警出現於起火前3日。李先生認為，該車質素有問題，存在安全隱患，要求經銷商免費換車或退車，且他不承擔公里數補償（26800公里）。

涉事經銷商客戶關係部經理稱，高溫引起周邊可燃物的外在因素很多，無法直接斷定。而由廠家提供的質素報告顯示該車沒有質素問題。對方表示，該車正常維修就可以正常進保，費用約1至2萬元，維修後就能正常行駛。

店方明確表示，目前仍然以維修方案來處理，無法免費更換新車。一位陳姓經理表示，如果是因為保養不當而出現可燃物，一般完成保養提車後的當日就會出現問題。陳經理說，該車目前完全可以通過維修來解決，「修好還是能用的，如果修理過後還不放心，可以去二手交易市場自行置換。」

涉事汽車損毀嚴重。（澎湃新聞）

而至於4S店此前提出的有償換車這一方案，該店店長表示，由於這場糾紛此前未能解決，疫情後該款車型的行情價發生了變化，所以無法按照此前所說的補10萬元更換新車，現在需要補30萬元左右。

北京京師律師事務所律師范辰認為，根據《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》，單從報修的情況來看，該車輛不符合免費換車的條件。但從保養後7日發生事故這點來看，涉事經銷商需承擔一定責任。補償費用法律規定有明確的計算公式，經銷商要求按照行情補償30萬不合理。

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