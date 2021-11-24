北京比亞迪秦Pro EV充電時突起火　同款車型去年發生兩次自燃事故

昨日（23日），網傳比亞迪一款電動車在北京某停車場充電時突然起火，幸沒有造成人命傷亡。

比亞迪汽車官方回應稱，汽車起火後未發生爆炸，車輛於2019年初銷售，具體起火原因將配合相關部門進一步調查。



網傳消息稱，一輛停泊在北京中關村壹號地下停車場的比亞迪秦 Pro EV，周一（22日）晚上在充電期間起火。據涉事車主的朋友圈顯示，當時車主坐在車上聽見聲音不對，就抱着孩子下車，其後車輛起火。現場圖片顯示，當時整個地下停車場濃煙瀰漫，白色車身被熏黑，車頂被燒毀。

截至目前，尚未知起火是車輛抑或充電樁的問題。比亞迪回應內媒時稱，現場火情及時撲滅，未發生爆炸，也沒有人員傷亡；比亞迪內部人士稱，網傳的起火車型秦 Pro EV 並不准確，起火車型暫未確認。

雖然起火車型暫未確認，但據公開報道，去年比亞迪秦 Pro EV 曾發生過兩次起火事故。第一次是去年5月，深圳鶴洲一輛比亞迪秦 Pro EV 在致聯充電站起火，該車在凌晨4時許充完電，並移至旁邊停車位，至清晨6時許自燃，最終車輛燒剩框架。另一次是在10月，山東煙台市長寧路特來電充電站內，一輛比亞迪秦 Pro EV 在充完電後發生自燃。

網傳起火車型為比亞迪秦 Pro EV。（網易汽車）

公司官網顯示，比亞迪是全球率先同時擁有電池、電機、電控三大新能源汽車核心技術的汽車企業。11月初，比亞迪官方發布銷量數據顯示，10月份新能源汽車銷售超過8萬輛，同比增長高達262.9%，遠超其他國產品牌的新能源汽車銷量。今年以來，比亞迪已經連續在6、7、8、9 月奪得單月全球新能源汽車銷量冠軍，成為國產車企中唯一能和Tesla對打的新能源汽車品牌。