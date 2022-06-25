唐山打人｜因見義勇為失肛門功能　南京胖哥：在唐山現場還是會幫

唐山打人事件後，因為在場男客人沒有見義勇為引發許多議論。網民也提起，去（2021）年5月南京駕車撞人並持刀捅人案中，見義勇為試圖制服嫌犯的「南京胖哥」邱紹春，因此身重三刀並喪失肛門功能。網民開啟「該不該見義勇為」的論辯。



回憶一年前見義勇為的瞬間，南京胖哥稱自己只是一瞬間的反應，現在要面對的是長時間的疼痛和因為傷勢帶來的自卑。南京胖哥表示，唐山的事發生後也曾自問，會不會再上前制止行兇者？「我的答案還是會，但不會那麼莽撞，其實想想有點後怕的，誰不怕死呢？」



唐山打人案引發內地輿情激憤，現場男性未出手相助也引發批評，成龍就公開在微博批評事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。而事發後，去年曾見義勇為的「南京胖哥」也收到大量訊息，他也一連開了幾天直播回應「該不該出面幫忙？」的問題，每天進直播間的有幾千人。（延伸閱讀：唐山打人案震驚全國 成龍痛批圍觀男性無動於衷：只有女生站出來）

2021年5月，江蘇南京市發生傷人事件，一男子駕車撞傷多人並持刀捅人，造成8人受傷。當時有多名市民上前圍堵，其中胖哥上前阻止嫌犯時被用刀捅傷胸口、腹部和大腿，其中腹部的傷口最深。他也因傷一度失去肛門功能，要隨身攜帶一個造口袋裝排泄物，袋子掉下來的話就會弄得滿屋都是味道。

想到見義勇為的瞬間，南京胖哥回憶「當場判斷就是一瞬之間。」他提到，唐山的事發生後，自己在網上看到曾非常氣憤，「當時我在家裡，一口氣錄了個視頻，感覺表達有些激動，就一直沒有發。」他表示自己想罵人，但也怕錯誤引導粉絲。胖哥提到，如果自己在唐山現場會出手幫忙，「但不會那麼莽撞。」

經歷過兩次手術，今年5月9日胖哥去醫院檢查後，醫生告訴他可以正常飲食運動。胖哥表示，自己情緒很激動，「因為時過一年，終於有人說我是一個正常人了。」

南京胖哥分享，出事後自己和女友搬到政府給他們申請的公租房裡，「40多平方米，每月 100 多塊，多數家具都是朋友幫忙添置的」。另外，他靠每月能領 1080 元低保補助維生（人民幣，下同）。他透露，曾經有熱心人士給捐款，但他沒有拿。倒是見義勇為基金會給了胖哥4萬元，「我收下了，覺得這是我應該拿的」。

河北省唐山市某家燒烤店爆出「9男圍毆女客」事件（點擊放大瀏覽）▼▼▼

傷後無收入 南京胖哥轉做短片直播

南京胖哥受傷前曾在南京一家企業做工程，一個月5,000多塊工資，後來公司效益不好，發不下工資了，胖哥女朋友之前是做美容行業的，為了照顧他也一年沒工作了。

從醫院回來後，胖哥就靠著積蓄和補助過生活，後來他認識了一些南京網誌作者，他們建議胖哥可以嘗試做短片，現在胖哥開始嘗試拍短片有時也開直播，「未來身體恢復得好，合適的工作也願意嘗試」。

南京胖哥表示，自己在網絡上，一直以一種樂觀的狀態面對大家，「但這一年不管在身體還是心理上，都承受著壓力，只有經歷過才能知道。」對於未來規劃，南京胖哥表示，自己計劃今（2022）年底和女朋友結婚，現在已經在籌備階段了。