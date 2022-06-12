唐山打人案震驚全國　成龍痛批圍觀男性無動於衷：只有女生站出來

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚內地，涉案人員雖已被悉數拘捕，然而輿論仍持續發酵。

娛樂圈多名藝人紛紛發聲，成龍痛批事發時「全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷」。



成龍11日晚上在微博表示，「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？！聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

成龍又說：「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在。我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

除了成龍外，演員、歌手張雨綺也在10日發文在微博痛罵事發時旁觀的男性：「推卸、逃避、軟弱，還有你們不會的嗎？中國男人都應該去服兵役，先不說打人的混蛋是個什麼X性，旁邊那些男的呢？！天天都說崇拜英雄，相當英雄，呵呵，到頭來也就是一隻泰迪熊！看來戰狼的影響力確實大，都用來對付女人了！」

張雨綺的這番言論引發爭議，被指是挑動兩性對立。該則貼文隨後已經在張雨綺的微博消失。

此外，演員張天愛也發文表示自己十分憤怒、心痛，「想盡自己所能幫助她們」，並稱在事件中受傷女孩們可以隨時聯繫張天愛工作室，將向她們提供後續醫藥費、心理輔導等方面的幫助。

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據早前報道，6月10日凌晨兩點，河北唐山機場路上一女子在燒烤店和朋友吃飯，一名疑似醉酒的男客搖晃走進從背後摸這名女子，企圖搭訕。但該女子一把將男子推開，卻遭男子毆打。一旁女子見狀前來幫忙，結果也被毆打。

閉路電視畫面顯示，兩女子被推倒在地並被帶至燒烤店門外，被一群男子毆打、用腳踹，期間有第三位女子想介入幫忙也被毆打，隨後還有一男子扛起凳子砸向已經躺倒在地的女性。閉路電視影片曝光後震驚內地。