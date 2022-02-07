河南一動物園飼養員當眾開籠餵老虎惹議　園方：幼虎無攻擊性

河南商丘某動物園內，有飼養員在大批遊客面前直接打開籠門向老虎投餵食物。事件引起熱議，網民質疑飼養員的行為屬違規操作，「真不安全啊」、「一沖上，門都來不及關」。

2月5日，該動物園工作人員表示，被飼養的老虎為8個月齡的幼虎，尚無攻擊性。



網絡影片顯示，大批遊客在河南商丘市人民公園動物園的東北虎參觀區近距離觀看老虎，彼時一名身穿迷彩服的男子打開一個東北虎籠舍的大門，向籠內兩隻老虎投擲出兩隻雞，不少在場的遊客紛紛發出驚嘆聲。

動物園的工作人員稱，影片中關在籠舍內的兩隻老虎是8個月大，屬於幼虎，在安全期以內（10個月以內屬安全期），沒有攻擊性。該飼養員和籠內老虎的關係好，可近距離地與牠們接觸。

商丘市委宣傳部工作人員李先生稱，為避免幼虎搶食，飼養員需要精準投餵，而成年的東北虎都是通過投食口投餵食物。他表示，在遊客面前開籠餵食老虎確有不妥，園方已經整改，目前都安排閉園後再投餵老虎。

商丘市人民公園內的商丘動物園，是該市唯一的動物園，1959年建成。目前，該動物園內東北虎的存量有20多隻，其中有6隻幼虎。有大型動物園總工程師介紹，老虎、獅子、熊等猛獸不論馴養時間長短，都會具有一定的野性，存在攻擊人類的可能性，人類與牠們接觸時必須遵守嚴格的隔離操作規範，避免無隔離接觸。