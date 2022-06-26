素媛中國版｜撫順少女慘遭變態狂虐待　下體撕裂嚴重　兇手已伏法

韓國電影《素媛》取材自真人真事慘案，講述8歲女童娜英遭到兇手趙鬥淳強逼口交以及強暴，導致她的肛門及性器官喪失80%功能，大小腸流出體外，需要安裝人造肛門及終生使用尿袋生活。

2001年，遼寧撫順市亦發生一宗中國版素媛案，14歲少女小蘭（化名）放學回家時遭到兇手祁軍的暴力對待，下體嚴重受傷。



2001年3月12日，小蘭放學後如往常一樣騎車回家，期間碰上迎面而來的祁軍，兩人擦肩而過的一瞬間，祁軍突然用手中的鋸刀將她從車上打倒。小蘭倒地後拼命反抗，兩人一度廝打，期間她在祁軍手上咬了一口。

隨後，祁軍用鋸刀對小蘭實施了慘絕人寰的虐待，直至她的慘叫聲引來附近居民的注意。一名老翁聽到喊叫聲後出門，正好目擊祁軍正在傷害小蘭，在老翁的怒喊下，祁軍落荒而逃。

受到侵害的小蘭渾身是血躺在地上，附近的鄰居抱著她等待警方和醫護人員趕到，期間小蘭難忍痛苦，多次想了結自己的性命。而現場散落的人肉，是祁軍用鋸刀對小蘭實施侵害時遺下。

當時，小蘭被送往撫順市二院，即使是經驗豐富的醫生，見到小蘭的情況時還是大吃一驚。醫院的婦科、泌尿科、外科等科室都派出醫生前往救治，當醫生將小蘭的腹部開腔後，才發現她的腸道、膀胱等器官已被搗碎，亦無法找到尿道，下體幾乎全部被掏空，身體內的器官像是被絞肉機絞過一樣，根本區分不清器官。

經歷13個小時的救治，醫生才從死亡邊緣救回小蘭。然而，小蘭受傷嚴重，下體撕裂嚴重，肛門、直腸嚴重缺損，經過鑑定為三級傷殘，終生需要掛著導管生活，並失去生育的資格。

經過對兇手的心理、行動軌跡分析，警方很快將祁軍抓捕歸案，並且搜尋到帶有小蘭血漬的羊毛衫。

經查，祁軍生於1965年，曾多次犯案。1990年，他曾闖入女廁猥褻一名婦女，判處教育勞動2年；1992，他在小學女廁猥褻兩名小學生，並將其中一人扔入糞坑中，被判處有期徒刑3年；1997年，他闖入女廁猥褻一名婦女，被判處勞動改教3年。

數千名群眾在街上遊行示威，要求判處祁軍死刑。（搜狐）

在祁軍被捕當天，數千名群眾在街上遊行示威，要求判處祁軍死刑，不少人更手持武器，採用暴力手段洩憤，更有一名老婦拿著鋸刀，想向祁軍復仇。祁軍被捕歸案後，他聲稱十分後悔傷害小蘭，但希望禍不及家人。同時，其家人對於祁軍的行為表示十分悔恨，不願意再承認親屬關係。

對於所有案件的犯案原因，祁軍都用醉酒意識不清一帶而過，並坦承上述眾多的受害女性因為長得酷似自己的初戀女友，所以慢慢地對她們產生歹心，並做出如此暴行。

對於外界辱罵他「變態」，祁軍都一一應下，「警察審問的時候說我是變態，那個時候我才意識到，原來自己是變態」。2002年4月28日，祁軍被撫順市中級人民法院執行死刑。