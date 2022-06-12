女兒疑遭性侵拍片後自殺　父為復仇凌虐男子7天致死　判監10年半

台中林姓人父自認女兒遭王姓男子性侵、拍影片威脅後吞藥身亡，他找來3名同夥押走王拘禁7天，不停用棍棒、熱融膠痛毆甚至電擊，致王男身上多達126處傷口，活活被虐死。林男等人各被依傷害致死判8至10年半不等徒刑，另應給付台中地檢署支付給王父母的犯罪被害補償金76萬元（新台幣，下同），可上訴。



檢警調查，林男認為女兒生前曾遭王男性侵後拍影片威脅，後於2017年服藥死亡。林為了逼迫王招認、提出影片紀錄，找來另名林姓、曾姓，及蔡姓同夥共謀，先是強押他到南投盤問，後又為了逼對質2019年8月8日把他到彰化一處三合院拘禁。

父親為替女兒復仇，將性侵女兒男子虐待致死（點圖放大）：

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林等4人認為王仍在推卸責任，就輪流拿熱融膠條、棍棒痛毆他，甚至還用束帶綑綁他雙手電擊，將王拘禁長達1周不停凌虐，包括全身都有大面積皮下出血、電擊傷，連陰囊都有瘀青受傷，最終引發橫紋肌溶解慘死。

4人後來發現王整個人身體僵硬冰冷，才緊急開車送他到醫院急救，但王到院就已經沒了呼吸心跳。法醫解剖也發現王身上多達119處棍棒傷、至少7處電擊傷。台中地院一審依傷害致死、私刑拘禁等罪，各判林、曾及蔡10年6月、9年8月及8年，其中1名林男另案審理中。

因王男的父母申請遺屬補償金，由台中地檢署分別補償2人醫療費、殯葬及精神撫慰金76萬720元，中檢再依犯罪被害人保護法對林等3人提起請求返還犯罪被害補償金之訴。

台中地院認為，林等共同傷害王男致死，王的父母自得求償，而當局支付犯罪被害補償金後，對犯罪行為有求償權，並以支付補償金的法院或檢察署行使，認定台中地檢求償有依據，判等4人應給付中檢76萬720元。

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