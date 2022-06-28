上海巴士行駛中墜河一半車身被淹沒　司機一舉動救全車人

上海浦東新區惠南鎮一架巴士周二（28日）於人民東路南祝路附近墜河，司機被趕到現場的公安、消防部門救出，目前無大礙，事故原因正在進一步調查中。



網傳影像顯示，該架巴士失控時撞壞了十字路口的紅綠燈，並造成路邊護欄不同程度的損傷，落水後近一半的車身浸泡在水內，河水不斷從車頭部分湧入，同時岸邊有不少人圍觀，更有人嘗試從車窗翻入救援。

據附近商家表示，事故約在11時左右發生，當時該1038路線巴士自北往南，從人民東路與南祝路交叉口行駛過來的，隨後失控，從人行道開始一直往河裡衝，「事情就發生幾十秒鐘，太快了」。

事發後，上海市公安局浦東分局發布消息，指周二10時47分許，浦東公安分局接報警稱一架巴士在人民東路南祝路附近滑入路邊河道。公安、消防部門迅速趕到現場救出司機，目前無大礙。經初步調查，事發時巴士除司機外無其他乘客，車輛在擦倒兩輛電瓶車後滑入河道，2名騎車人經送醫救治，均無礙。

警方又指，據此前一站下車的乘客反映，司機自稱感覺身體不適，讓乘客下車，後該乘客發現司機昏迷，見車輛向前滑行後掉入河中。目前，事故原因正在進一步調查中。