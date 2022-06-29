河南新生兒出生被拉斷臂叢神經　院方欲賠30萬和解：不拉斷出不來

來自河南周口市的郭女士反映，去年10月生產時，負責接生的婦產科醫生將兒子的臂叢神經拉斷，兒子的左手現已處於癱瘓狀態。

惟院方表示，事件是生產過程中無法規避的現象，曾經提出賠償30萬元（人民幣，下同）和解，但被郭女士拒絕。



《天目新聞》報道，去年10月21日，郭女士因「羊水破裂」到太康縣第二人民醫院就診，當晚10時許辦理完成入院；24日晚10時許，郭女士腹痛劇烈，醫生告知胎兒無異常，已符合分娩條件，翌日凌晨被推入產房。

郭女士稱，自己分娩時難產，助產護士曾要求主治醫生幫忙，期間未有建議轉為剖腹產，未溝通簽字、未進行陰道側切，最終操作不當強行將胎兒拉出，導致兒子的左上肢活動受限。

她表示，兒子出生體重3.65公斤，因為左上肢臂叢神經損傷、新生兒窒息、肺炎、心肌損害、顱內出血等問題，出生後被轉至太康縣人民醫院，但接受營養神經、抗感染等治療一周後效果差，左側肢體仍無活動跡象；11月5日，兒子轉到河南省兒童醫院接受康復治療，但效果欠佳。

郭女士稱，兒子的左手處於癱瘓狀態。（天目新聞）

今年2月16日，郭女士帶兒子到上海華山醫院就診，被診斷為分娩性臂叢神經損傷（又稱出生性臂叢神經麻痺；產癱）左側。3月14日，兒子在復旦大學附屬兒科醫院做手術，目前仍在康復治療中，「醫生說需要長期的功能康復治療，建議最短10-12年，每半年隨訪一次」。

太康縣第二人民醫院陳院長介紹，分娩性臂叢神經損傷屬於婦產科一種常見併發症，周口市每年都會發生幾十宗同類事件，或與孕婦在孕期內不注意飲食、生活習慣不規律有關，「醫院也不想發生這起事件，但不拉斷這個新生兒就出不來，肯定是在生產中無法規避的情況下，醫生才會選擇特意拉斷」。

他表示，院方曾提出一次性支付30萬元和解，但郭女士一直拒絕，縣衛健委也介入此事，但未能妥善解決；若對方不滿意協商方案，可通過法律途徑解決。他又透露，無論是太康縣抑或周口市，對於分娩性臂叢神經損傷的醫療事件，賠償款都是27萬元左右，而協商向郭女士賠償30萬元，更是基於對方生活不易的情況下得出的結果。

郭女士兒子的出院證明。（天目新聞）

對於院方提出賠償30萬，郭女士稱，自己的訴求是院方賠付所有治療費用，包括路費，「我們現在已經花了12萬，其中手術花了5萬，醫保報銷了1萬，寶寶現在才8個月，以後還有十幾年的康復治療，30萬夠用嗎？」

據介紹，分娩性臂叢神經損傷是指在分娩過程中，胎兒臂叢神經因受到頭肩分離暴力作用而發生的牽拉性損傷，延誤診治、錯過最佳治療時機，會導致患兒遺留不同程度的肢體功能障礙。