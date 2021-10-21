日戴23小時要價1.7萬　嬰兒戴頭盔矯正頭型果真有效？｜醫聊健康

近期，內地網上傳出有家長為嬰兒戴石膏模型矯正頭型，被指是父母將容貌焦慮轉移到孩子身上。有頭型矯正機構的工作人員表示，頭型矯正並不保障效果，會因人而異；佩戴頭盔總體上不會對嬰兒產生疼痛，但需要每天佩戴23小時，整套矯正價格為17500元（人民幣，下同）。



《九派新聞》報道，嬰兒頭型矯正是通過佩戴矯正頭盔，控制嬰兒頭型生長方向，從而達到矯正的效果。事件引起熱議，網民反應兩極，有人認為不開刀不食藥就能變美「挺好的」，稱「小孩以後會感謝父母的」，更直言相當不滿自己的扁頭頭型，認為扁頭非常難看。不過，有不少人質疑矯正頭型可能存在風險，「這樣對孩子生長發育好嗎？」、「就像小時候逼着孩子學彈鋼琴一樣」。

到底嬰兒佩戴頭盔矯正頭型是否有效？相關機構的工作人員解釋，每位嬰兒的頭型情況都不同，機構只能保證佩戴頭盔後，嬰兒的頭型數值上有一定變化，但無法給予精確的數據，「任何一家機構都不能保證寶寶，他後面能長出來的」。

工作人員又稱，嬰兒佩戴頭盔時不會感到疼痛，「頭盔裏面是軟軟的，就是你可以把它理解為泡沫材質，外面是一層外殼，外殼是硬的。如果是斜頭的寶寶，可能會有一點點痛，因為裏面是有個受力點穩定在他頭上」。

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兒科專家：不戴頭盔亦會慢慢變圓頭

雖然未知戴頭盔能否矯正頭型，但可以肯定的是，此方法安全性成疑。曾有人在網上詢問是否能帶孩子到兒童醫院做矯正，得到的回覆卻是「兒童醫院不給矯正的，（機構）就是一家專門做矯正的地方」。

早於2019年，江蘇南昌就有家長為4個月大的兒子定制矯正頭盔，一個要價3300元。然而，佩戴頭盔不足一個月，家長就發現兒子左邊的眼睛被壓住；當繼續佩戴3個月後，家長發現兒子的額縫閉合併且凸起，樣貌猶如超人迪加（內地稱奧特曼）。

兒科專家解釋，嬰兒是否需要佩戴矯正頭盔，最好在醫生面診後，根據扁頭程度判斷，有必要佩戴頭盔才需佩戴。6個月內的嬰兒顱骨很軟，變化很大，只要沒有太多的人為干預，慢慢就會成為標準的「圓頭」。專家建議，家長可以讓嬰兒嘗試多種方向的睡姿，或家長調整抱姿等方法矯正。6個月後，只有嚴重扁頭的嬰兒才需要戴頭盔幫助矯正。