露營未帶垃圾遭網暴　內地博主稱已付清運費：有人蹭流量持續污衊

露營在內地深受不少民眾歡迎，日前，來自廣東的博主「黑沐在露營」（下稱黑沐）等人在四川甘孜州康定市姑弄村露營三晚，離開前將垃圾打包整理好並告知此前給付了清運費的村民達吉需要前來清運垃圾，之後便先行離開。然而，部份網民未經核實就指摘他們亂丟垃圾、破壞環境，事主的個人資料還被曝光，飽受網暴。黑沐表示，一些博主為了蹭流量，即使了解真相後仍不刪帖，持續詆毀和污衊他們。



位於塔公草原附近的姑弄村為甘孜州康定市塔公鎮下轄的行政村，因有廣闊的草地和溪流並可以看到雅拉雪山，離塔公鎮也不遠，因此成為熱門露營目的地。應成都友人邀請，黑沐和唐女士等8人駕駛4輛車、攜同5隻狗，於上周四（23日）到當地玩，期間付了800元人民幣給負責收費管理的村民達吉，這些費用包括4日3夜的露營、生火的牛糞和清運垃圾費。

周日（26日）上午，一行人收拾好所有垃圾，準備離開，並致電達吉望其來清運垃圾，因為垃圾較多，車輛空間有限，無法一次性處理。由於當時達吉表示自己在山上，待下山後就前來清運，加上當天在下雨，時間又趕，他們遂決定先行離開。

周一（27日）早上，被認為是「首發曝光博主」的汪先生在朋友圈看到有人發照片稱有露營者在姑弄村露營後留下十餘袋垃圾於河邊。這讓在塔公鎮從事露營等的他想起一年前也有人在另一處露營地露營後留下大量垃圾，於是氣憤難平，隨後圖文並茂在小紅書上發帖譴責，稱「隨著這兩年露營火爆，城市周邊的露營滿足不了大家的需求了，很多人就跑到高原來露營，有人在姑弄村那邊露營之後丟了很多垃圾」。

帖子隨即獲大量關注、轉發，而由於圖片盒子上的快遞單，露營者的家庭住址等信息也被暴露，部份網民繼而人肉這名露營者並對其進行謾罵。而看到汪先生的帖子後，黑沐等人馬上聯繫對方，經溝通，汪先生願意刪帖並致歉。可是，但事情並未就此完結，「川西露營污染環境」的帖子仍持續在多個網絡平台傳播、發酵，招致大量不明真相的網民繼續謾罵。

黑沐等人表示，他們已收納打包好垃圾，然而網傳照片上，垃圾散落一地，垃圾袋被打開。對此，有人說是動物翻開，有人說是人為的，目的是製造熱點，「我們不知道原因，寧願相信是動物」。唐女士則介紹，他們並非想污染環境，露營期間還搭建了衛生間，離開時，他們在垃圾袋上都打了死結，「不知道為什麼就成了照片上的樣子」。

事件件愈演愈烈下，黑沐等人在周一傍晚在小紅書上發帖說明，稱：「垃圾是我們產生的，主要責任在我們，因為車小裝備太多，我們選擇支付垃圾清運費用來處理垃圾，到場付費800元露營費用和垃圾清運費用，全程自帶垃圾袋、垃圾桶並收納打包好，在這件事情傳播之前垃圾已經被清運乾淨。」他們又發出相關支付記錄和與村民達吉的聊天記錄。

他們續稱，動機不純的首發博主不明真相拍攝影片、照片上傳誤導觀眾，在了解真相後迫於壓力雖然刪除筆記，仍然通過其他途徑不斷引導其他博主和觀眾攻擊和污衊他們，通過快遞面單曝光其隊友的住址、姓名和手機尾號。其他博主為了蹭流量持續轉發，在了解真相後還不刪帖，繼續詆毀和污衊。他們表示公道自在人心，已保存相關證據準備走法律程序。

最後，他們就事件佔用太多的公共資源道歉，指後續露營無論是付費清運垃圾還是自行清運垃圾，他們一定監督到垃圾清運完畢並拍攝取證，也希望這件事情可以給露營的朋友們關於垃圾處理上提供一些經驗。

至於汪先生則表示，自己也只是轉發他人的照片，並非親自拍攝，只是其帖子點擊量較高才被廣泛認為是首發者。他同時否認通過其他途徑不斷引導其他博主和觀眾一說，指自己在網上粉絲不足千人，這沒可能。不過汪還是就此事表達了歉意，稱以後發圖發帖一定加以核實。

負責清運垃圾的村民達吉也表示，露營者確在離開前通知了自己去清運垃圾，由於垃圾很多，他花了三四個小時、先後分兩次才清運完，而從唐女士等人離開到自己抵達現場，有6小時的間隔，他不清楚期間發生什麼事，也不清楚袋子怎麼打開的，但慶幸垃圾沒有掉進河中造成污染。