內地「五一」小長假旅遊消費呈本地化　露營和民宿市場持續升溫

內地「五一」小長假來到尾聲之際，多家在線旅遊平台周三（4日）發布報告顯示，疫情防控常態化下，五一旅遊消費呈現顯著的本地化、小半徑特徵，露營和民宿市場持續升溫，成為五一「頂流」。



飛豬報告顯示，「2小時度假圈」於低風險地區成為主流，本地遊訂單量佔比達逾80%。攜程報告顯示，今年五一假期本地遊訂單佔比達40%。去哪兒大數據則顯示，截至周三凌晨0時，省內出行在預訂火車票的旅客中佔逾70%，大巴票週預訂量比假期前一周增幅逾五成。

同時，攜程數據顯示，露營在假期首日的訪問熱度達到歷史峰值，搜索熱度較上星期增長90%。近一個星期，馬蜂窩平台各地露營的相關搜索熱度平均漲幅超過130%，當中以廣州、川渝地區露營最活躍。廣之旅的相關數據更顯示，自上月22日廣州「摘星」後，露營相關產品搜索量上漲逾500%。

去哪兒大數據則顯示，露營相關產品（住宿、出遊）的預訂量達到去年的3倍，部分城市露營地周邊酒店預訂量比去年漲幅達1.5倍。飛豬五一露營訂單量環比增長超350%，杭州、成都、廣州、深圳、武漢、北京、珠海、常州、佛山及重慶為前十名熱門露營客源地。

與露營相關的其他產品銷情同樣火爆，同程旅行報告顯示，森林和海島成為假期中民眾體驗露營的熱門選擇，在珠三角地區，從深圳、珠海兩大港口出發前往周邊海島的船票訂單量大增，其中深圳前往桂山島的船票訂單量環比上升逾100%。同時，自駕游也持續熱度上升，近一星期馬蜂窩站內各地自駕相關的搜索熱度平均漲幅近70%，重慶周邊自駕游的熱度漲幅更是高達228%。