北京郊野公園露營「一位難求」　配套不足應如何處理？

受新冠肺炎疫情影響，市民都未能到國外旅遊，露營、野餐成為近年新興的假期戶外活動之一。在北京，溫榆河公園、通州城市綠心公園都是熱門的露營地，在假期日子幾乎是「一位難求」。

然而，有市民發現不少市區公園均禁止露營，而允許露營的郊野公園，都有停車位不足、洗手間距離遠、垃圾清運不及時等問題，不少市民都希望能有更多露營空間、更完備的配套設施滿足野外休閒需求。



《北京日報》報道，不少市區公園均禁止露營。以朝陽公園為例，公園內宣傳牌上明確寫有「愛護綠地資源，不在草地上搭帳篷」等內容。雖然大多數遊客選擇在草地上野餐，但由於公園較大，也有個別遊客偷偷在人少處搭起帳篷，遇上檢查人員就再換地方。

市區公園都對露營明令禁止，但大多對野餐「網開一面」。在玉淵潭公園，有部分草坪會被警戒線攔起，在一些開放的草坪空間，遊客可以野餐，但不允許扎帳篷露營；在奧林匹克森林公園，公園草坪亦有大量遊客野餐，但密集巡邏的保安會阻止遊客扎帳篷。

為了露營，大量市民湧到管理相對寬鬆或者專門設置露營區域的郊野公園。在清明小長假，溫榆河公園3萬平方米的露營區域就引來一大批露營遊客。不過，臨近露營區域的停車場附近從早上8點多就開始塞車，直至上午10時，園內三個劃定的露營區域幾乎爆滿，不少遊客只能偷偷在非露營區域紮起帳篷。

不僅溫榆河公園，大運河森林公園、通州城市綠心公園等郊野公園也成為熱門的露營地。居住在綠心公園附近的市民稱，平日自己經常到公園散步，未料清明小長假會有大批遊客露營，「露營的區域幾乎都滿了，每隔幾米就有一個帳篷」。

前述市民稱，人一多就暴露出公園設施不足的問題，「洗手間離得比較遠，而且數量嚴重不足。垃圾桶都滿了，但清運不及時。人一多，通信設施也受到影響，手機信號時有時無」。

溫榆河公園臨近露營區域的停車場附近塞車。（北京日報）

隨着露營野餐熱度攀升，如何更好地滿足市民需求成為焦點之一。北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲建議，可以從增加供給、出台標準、做好引導三個方面入手。

吳麗雲表示，針對市民露營休閒需求的高漲，可以在城市規劃中增加對露營地的供給，例如郊野公園中將露營地作為常規配備，空間開敞、有露營條件的公園和景區可以適當劃定露營區域。

為了讓市民有更好的露營體驗，她建議要出台地方性的露營地、露營區標準，以此提升露營產品的供給標準。此外，針對節假日人流量暴增情況，政府相關部門應做好流量引導，在去往主要景區、公園、文化場所的道路上，利用原有的信息渠道、導航地圖、新媒體等方式，循環、實時播放或發送各地的人流動態，引導市民及時調整出行活動。