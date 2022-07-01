中國家庭汽車總價逾八成20萬以下　浙江省擁最多「百萬汽車家庭」

汽車日益普及下，各地擁有汽車的比例及價位情況為何？近期最新數據顯示，中國家庭汽車總價超八成20萬（人民幣．下同）以下，百萬以上僅0.27%。



近期，國家統計局公佈《中國人口普查年鑑-2020》，其中長表數據資料的第九卷披露了全國及各省份家庭用車價位情況。據顯示，2020年中國41.67%的家庭有車，其中江蘇和山東兩省超過50%，位居前列的還有浙江和河北。而包括一線城市在內的部分大城市近年來實施汽車限牌，因此這些地方的汽車保有量增長較慢，加上部分超大城市人口多、地面交通擁堵、停車難，但地鐵網絡密集、坐地鐵上班比例較高，故很多家庭沒有購車。

從擁有全部家用汽車的總價價位而言，數據顯示33.9%的家庭汽車價格在20萬元以下，佔全部有車家庭的81.2%，反映該價位汽車仍是大多數家庭的選擇，其中汽車總價不滿10萬元的家庭佔比為16.13%，佔全部有車家庭的38.7%。

全國而言，家用汽車總價在20至30萬元的家庭比重為4.46%，佔全部有車家庭的10.7%；總價在30至50萬元的家庭比重為2.16%，佔全部有車家庭的5.2%。總價50至100萬元的家庭佔比為0.88%，佔全部有車家庭的2.1%。總價在100萬元以上的家庭佔比僅為0.27%，僅佔全部有車家庭的0.65%。

其中，浙江擁有最多的「百萬汽車家庭」，達到0.99%，佔該省全部有車家庭的2%。上海和北京百萬汽車家庭佔比分別為0.81%和0.72%，至於另一經濟大省廣東佔比為0.44%，不到浙江一半，落後於江蘇、福建位列第6位。

對於浙江何以擁有最多的「百萬汽車家庭」，則涉及到經濟發展水平、經濟產業機構、區域均衡度等方面。首先，該省的全體居民收入僅次於北京和上海，遠超廣東和江蘇這些經濟大省，是全國平均水平的1.64倍。就經濟產業結構而言，當地也是民營經濟最為發達、市場化程度最高的省份之一。

杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺便分析，民營經濟以小公司居多，有較大買豪車的需求，這是作為廣告和營銷方式來看，更多要作為商務活動和企業營銷的手段來看。中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞亦認同在私營經濟發達的地方，豪車是一種展示，浙江個體老闆多，既有這種財力支持，也有這種客觀需要。