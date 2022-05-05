港識深事｜「五一」深圳整體消費金額逾230億　累計近2萬汽車訂單

深圳在「五一」小長假期間在線上推出「樂購深圳」消費券，同時線下推出「消費電子和家電購置補貼」、汽車「以舊換新」、餐飲文旅促銷活動等，鼓勵民眾消費。據銀聯商務大數據統計，4月30日至5月3日，深圳整體消費金額超230億元（人民幣．下同）。其中，深圳汽車商會統計數據顯示，節日期間深圳汽車銷量增長強勁，累計了近2萬汽車訂單。



深圳自「五一」起陸續向消費者發放5億消費券，以進一步刺激經濟、促進消費和生產。其中在京東平台首批推出5000萬元消費券，5月1日至3日期間共計發放150餘萬張，帶動逾3億元的消費。華為、榮耀、OPPO等品牌位列消費總額三甲，手機、智能穿戴設備、黃金首飾等位列熱選商品三甲。美團平台亦推出2000餘萬元消費券，涵蓋餐飲、文旅等，活動獲逾8萬家餐廳參與，粵菜、湘菜及日韓料理尤其受到民眾歡迎。

與此同時，「消費電子和家電購置補貼」活動自5月1日起推出，用於購買手機、無人機、電視等產品的補貼有1億元，每人累計最高補貼2000元。據行業協會統計，4月30日至5月3日期間，消費電子和家電行業銷售額同比增長32%，各大零售門店總體客流同比增長41%，如蘇寧、國美、順電等知名品牌銷售額均見大幅增長，而暢銷品牌三甲位於由大疆、創維、康佳等品牌奪得。

此外，3月起，市商務局持續實施「以舊換新」汽車購置獎勵項目，民眾購車可獲最高5000元獎勵，各區並陸續推出疊加購車獎勵，每台車累計獎勵金額最高超過2萬元。據深圳汽車商會統計數據，節日期間深圳汽車銷量增長強勁，行業共接到近2萬汽車訂單，銷售額同比增長32％，客流量同比增長80％。