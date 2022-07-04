前LOL職業選手直播唱歌遭作曲家索賠10萬　網民：唱得太難聽嗎？

近日，一名遊戲主播因在直播期間演唱歌曲《向天再借五百年》，遭作曲家張宏光起訴索賠10萬元（人民幣，下同）。張宏光稱，索賠金額並不重要，只是想藉此呼籲社會各界對音樂版權的高度重視，讓音樂人的付出有所回報。



6月30日，暱稱為PDD（真名劉謀，前英雄聯盟職業選手）的遊戲主播在網上發布兩段影片道歉。他表示，此前在直播中隨口即興演唱《向天再借五百年》，結果遭到版權方起訴，要求賠償10萬元，「這首歌很紅，十幾年前家喻戶曉」。

他坦言，自己以後不會隨便唱歌，希望大家知道直播是屬於商業範疇，唱歌之前一定要經得著作權人的許可，「法律就是這麼規定的，我在此鄭重道歉，希望不要告我，我確實沒想用作商業用途，並未想通過唱歌積攢財富，如果需要賠償我也會積極配合」。

《上游新聞》報道，主播PDD前日（2日）回應稱，「事情沒有因為自己的道歉而過去，對方還在與遊戲直播平台做開庭前的協商」。據介紹，《向天再借五百年》由韓磊演唱，由樊孝斌作詞，張宏光作曲，該曲收錄於韓磊2004年12月28日發行的專輯。

對於索償一事，張宏光透過其學生胡世明回應稱，訴訟目的是為全國著作權侵權案件再增添一件維權典型案例，其意義是藉此呼籲社會各界對音樂版權的高度重視，共同營造一個良好的、尊重知識產權的生態環境，讓更多音樂人的勞動付出，有所回報。只有這樣才能激勵更多音樂人、創作者，創作出更多、更好的優秀作品。

事實上，本次事件並非個例。 去年，歌曲《小跳蛙》的版權所有方起訴12名主播侵權，版權所有方麒麟童公司認為，主播在2016年至2019年期間，在未經授權的情況下在直播間演唱《小跳蛙》共59次，接受粉絲打賞，獲得巨大的經濟利益，屬於嚴重的侵權行為。最終，法院判決直播平台向版權所有方賠償4萬餘元。

北京市隆安（重慶）律師事務所律師劉玉潔指出，在網絡直播中，主播想唱就唱是侵犯他人著作權的行為；使用他人作品演出，表演者應取得著作權人許可，並支付報酬。

網民睇法：

就唱了兩句最多算個豬哼哼，這也要十萬太狠了



是因為唱得太難聽了嗎



我也要告音樂創作者，憑什麼沒經過我的同意就讓他們放音樂？我沒同意要聽，這侵犯了我的權利



不重要就索賠一元，為什麼是10萬元？言不由衷啊！



你創作的歌不是讓人唱的嗎？



如果這也可以索賠，那麼任何公開場合都不能唱自己沒版權的歌了？



這件事真讓我大開眼界了。

