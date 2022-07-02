只濕一塊？成都「局部降雨」範圍細過浴缸　路人：還以為是惡作劇

四川成都街頭6月底出現「局部降雨」，降雨範圍比浴缸還小，事件引起路人圍觀，紛紛拿起手機拍照，甚至有路人以為，有人從樓上朝下澆花或灑水惡作劇。



成都傳媒旗下新媒體「紅星新聞」報道，發布影片的民眾表示，這次「局部降雨」發生在6月28日下午，只見街頭一小塊地方「雨勢凶猛」，在地面濺起水花，周圍的地面卻十分乾燥，天氣也很晴朗，目測降雨範圍只有兩平方公尺左右。「這也太牛了！」、「活久見！」，路過市民連連稱奇。

點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

+ 4

對於這種罕見的天氣景象，南京市江寧區氣象災害防禦中心專家指出，這種神秘的局部降水又叫「局地性降水」，是氣象學中的一個通用名詞，並非指某個特定地區的降水，而是指局部區域的降水。在氣象學上，通常會按照尺度大小把降水劃分為「層狀雲降水」和「對流性降水」。

專家認為，一般而言，層狀雲降水影響範圍較大，可直接覆蓋整座城市，甚至大半省份，若是近地面空氣受熱，或高層空氣強烈降溫促使近地面空氣攜帶大量水蒸氣升入高空，再遇冷凝結，就變成了對流性降水，對流性降水的範圍小、強度大、分布不均勻、持續時間短，隨時間變化迅速，就像是游擊隊一樣「神出鬼沒」。

有網友看到影片後打趣地表示，「太牛了」、「精準降雨」、「龍王往這吐了口唾液」。

數日前上海突降暴雨 一眾美女「當街洗澡」同樣造成話題▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

好刀功？火鍋驚現「透光肥牛」 食客怒狂漏單封「劣食天堂」

網傳上海市民雨中集體搓澡 意見領袖：核酸正常但精神失常

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】