聲生不息｜炎明熹微博粉絲翻四倍　港星北上成話題邊個最成功？

無綫電視（TVB）獲芒果TV邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，打造港樂時代唱片。節目播出後在香港和內地都吸引許多粉絲，其中香港歌手炎明熹在微博粉絲暴增至27萬，成長有4倍之多，同樣來自香港的曾比特則從開播前的5781個粉絲數增至12.7萬，增漲20倍之多。



港星北上也再次成為話題。香港娛樂圈走過80、90年代的輝煌年代，2000年前後開始有北上風潮，許多香港資深明星更在內地再創事業新巔峰。內地新聞雜誌《博客天下》日前將港星北上分成四個群體，其中英皇娛樂是領頭羊，港星透過成群結伴的方式在內地娛樂圈闖出一片天。



+ 2

群體一：英皇娛樂先飛 卻因豔照門受阻

《博客天下》指出，北上遷徙的港星，可以大致分為四個集群，其中最早起飛的是英皇娛樂。

2006年，英皇娛樂在北京成立了子公司英皇星藝。在當年就與央視展開了合作，擔任《夢想中國》的音樂顧問。同年，央視舉辦的中秋晚會上，英皇娛樂旗下正當紅的謝霆鋒、Twins、容祖兒都參與演出。

英皇跑得早，但並非走得順。2008年陳冠希裸照事件（內地稱「豔照門」）震驚兩岸三地，由於社會影響過大，英皇在內地的路途受阻，直到2011年，香港經理人霍汶希北上重新建構人脈、了解香港和內地工作模式的差異，並未旗下的藝人安排工作。

2011年到2018年，英皇旗下的藝人陳偉霆先藉《古劍奇譚》中的大師兄一角竄紅，古巨基、李克勤等站上《我是歌手》等音樂綜藝的舞台。由謝霆鋒擔任主廚的《十二道鋒味》更成為推銷藝人的成功典範。

英皇更不只有北上，也簽了不少內地藝人，包括《乘風破浪的姐姐》中的白冰，《中國好聲音3》中拿到那英組亞軍的陳冰等。在偶像選秀節目還興盛的2018到2020年，英皇也沒有缺席。2018年，明鵬以英皇娛樂練習生的身份參加《偶像練習生》，同年許婧韻參加《創造101》，後來她還作為踢館歌手亮相《歌手2019》，《創造營2020》中也有來自英皇的馬思慧。

也有英皇藝人透過「藝人選秀」節目《乘風破浪的姐姐》再次贏來事業巔峰，鄭希怡、白冰，容祖兒，都再次站上舞台。英皇也從站穩在內地娛樂圈的腳步。

群體二：王祖藍帶領TVB藝人 內地香港兩頭跑

2012年前後，內地資深綜藝節目導演洪濤注意到了王祖藍。當時內地娛樂圈像他這樣模仿型的全能藝人，非常稀少。從《百變大咖秀》開始，王祖藍迅速打開知名度，《奔跑吧兄弟》、《王牌對王牌》，王祖藍在內地的發展，剛好趕上內地網絡綜藝節目快速崛起的時代。

這些年，王祖藍上過央視晚會，坐過國慶閱兵的花車，透過他帶著不少港星來到內地。2016年《跨界歌王》的總決賽上，他邀請香港殿堂級歌手杜麗莎作為他的幫唱嘉賓，一同演繹了《The Prayer》。也正是經他介紹，讓觀眾得以在《歌手2017》的舞臺上看到了杜麗莎。

2012年，王祖藍北上發展，打拼出了廣闊天地。2021年王祖藍回到無綫電視台（TVB）擔任首席創意官，十年後扛起香港綜藝的大旗。從TVB推出的新節目裡，能看到王祖藍在內地的演藝經驗，此外TVB綜藝創新和帶領藝人北上也成為他的新任務。

2022年他帶上王浩信、高海甯以及張振朗組成的TVB小分隊，參加東方衛視的《開播！情景喜劇》和湖南衛視的《你好，星期六》，四人的出現也帶動綜藝節目的收視，也顯見TVB的號召力。

群體三：夫妻姊妹搭檔闖內娛

英皇娛樂和王祖藍曾經過一段艱難開墾的歲月，夫妻檔和港劇場這兩個群體，則善用集群效應，相對輕鬆。

夫妻檔組團到內地發展，似乎是港星「北上」最便捷的一條路，它具備著快速打開內地市場的潛質。比如蔡少芬和張晉、袁詠儀和張智霖、應采兒和陳小春、朱茵和黃貫中、楊千嬅和丁子高等夫妻，都雙雙來內地參加綜藝節目，許多更定居在上海。

此外，演藝圈的好姐妹、好兄弟也開始一起在內地娛樂圈打拼。2021年，蔡少芬就和她的好朋友陳法蓉、洪欣、朱茵，一起拍綜藝《請吃飯的姐姐》，主打友情和情懷。容祖兒和TWINS組成的「糖三角姐妹花」，也一起參加了《因為是朋友呀》。

參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》由陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華、林曉峰組成的「大灣區哥哥」更是節目殺青後，立刻就擁有了屬於自己的綜藝節目。

群體四：與內地平台合作打造「港劇場」

內地串流平台也積極參與其中，優酷的「港劇場」與TVB和寰亞等公司展開深度合作，合拍劇集，這兩年一直穩定地輸出著作品。一旦有哪個香港藝人能夠拍到熱門劇或許就有一夜成名的可能。

從英皇娛樂、王祖藍、夫妻檔到港劇場，這四個群體構成港星北上的群像。其中，不難看出，綜藝節目是近幾年不少香港藝人「北上」選擇的首個落腳點。

早前的《中國好聲音》、《我是歌手》、《爸爸去哪兒》、《我們來了》、《妻子的浪漫旅行》等節目，均為不少香港藝人鋪好了通路。《聲生不息》裡有八位香港歌手，除了炎明熹和曾比特，大多都是內地觀眾的老朋友。

包括2021年剛參加完《披荊斬棘的哥哥》，在內地翻紅的林曉峰。也有在內地活躍了十餘年，成為內地綜藝和晚會常客的李玟、李克勤等人。也有楊千嬅這樣，舉家搬遷，已經在上海定居的人。

近兩年，香港藝人更加常態化地出現在內地節目中，他們似乎也更容易在節目中出彩，成為焦點。譬如《披荊斬棘的哥哥》這檔2021年熱門綜藝，讓人印象最深刻的群體一定是「大灣區哥哥」。

《博客天下》指出，如同《乘風破浪的姐姐》裡，40歲的張柏芝，一襲紅裙的再唱起《星語心願》、古裝扮相夢回《河東獅吼》，依然可以成為話題的中心。內地娛樂圈一直有80、90年代港星的一席之地。許多觀眾認為，在他們身上能更直觀地看到，影像和音樂穿越時空帶來的共鳴感，也有香港娛樂圈繁華時代留下的印記。在港星北上的趨勢下，未來的年輕一代能否再創輝煌，時間會給出答案。

內地網民點睇：

「張國榮哥哥風華絕代。」

「沒有什麼會永垂不朽，陳偉霆和鄧紫棋大概是香港文化繁榮時代的尾音。」

「以前春晚都會關注有哪些港台歌手，現在曾經輝煌的名字在內地典禮也只能坐後排」

「早來第一批的人吃到了紅利，現在再北上的人，日子可是不太好過。」

「感覺現在香港娛樂圈和內地娛樂圈各玩各的，現在港娛的頂流我們都已經不認識了。」

