習氣功25年　李家超央視受訪：每日練很養生　曾言已不太需看醫生

正式履職特首第4日的李家超周一（4日）接受內地官媒《央視》新聞節目訪問，其在節目中講述了自己這幾日的工作情況，並表示要負責任，做好香港事。



在訪問中，被主持人白岩松問及要大力發展體育，自己又是以何種方式鍛煉身體，李家超提到，自己氣功修養已過25年，所以每天都練，並表示這養生方法非常有效。

香港中通社6月6日曾報道，李家超表示仍練氣功：「有練習，只是時間少了很多。這也是教訓，早點投資自己的健康，到頭來得益比投入的時間要大很多。」

他認為，自己健康是因為20多年不去玩，而是投資在健康上，「這也讓我現在不需花錢看醫生，或者說不需要看太多醫生。人要決定自己走的路時也要有前瞻性，什麼是對自己最好的。對自己身體好，鍛煉身體，也是自強不息，否則沒有體能，也沒有精力去從事喜歡的事。」

《大公報》6月19日曾報道，李家超透露因研習氣功超過25年，內氣自然運行，對保持身心健康很有幫助。該報兩年前亦曾報道，李家超表示，曾腰患難癒，聽醫生建議習練氣功治療，一學過25年，只收過兩名「徒弟」，分別是神經線受損的警員和舊同學。

內地重視氣功 體育總局設氣功管理中心

內地政府高度重視氣功，並設有國家體育總局健身氣功管理中心管理氣功事務，其主要職能有：全面負責健身氣功的業務管理，研究和制定健身氣功的方針、政策、發展規劃和管理制度，積極開展宣傳工作；審核、推廣科學健康的健身氣功方法；制定健身氣功輔導人員的管理制度，負責健身氣功輔導人員的業務培訓；組織健身氣功的科學研究；對全國性健身氣功活動進行業務管理，指導地方健身氣功業務工作；負責健身氣功對外交流工作，負責在國內舉辦的國際健身氣功活動的審批和組織工作；協調組織人體科學研究；負責中國健身氣功協會的日常工作，廣泛聯繫和團結社會各界人士，充分發揮協會的橋樑和紐帶作用等。

港大學者：氣功調神、調身、調息

香港大學社會科學院副院長陳麗雲在《中國氣功在疾病預防及復康中的應用》提到，氣功是一種古老的自癒練習：調神、調身、調息。氣功包括，輕柔的身心運動，冥想。氣功注重陰陽平衡，疏通人體的經絡系統中的氣或能量循環。氣功鍛煉有簡單易學、需要較少的體力和腦力、緩慢、能在任何時候和任何地方鍛煉、低成本效益的優點。