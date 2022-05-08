特首選舉｜李家超果斷作風引微博熱議　內地專家：新選制良性競爭

香港特區第六任行政長官選舉8日舉行，唯一候選人李家超以1416張支持票、99.2%支持率當選。

內地涉港權威專家齊鵬飛、強世功接受官媒《中新社》訪問時表示，此次選舉全面落實「愛國者治港」原則，期待新特首展現新作為，帶領香港「譜寫新篇章」。



​​人民日報：民主新氣象 充分顯新選制進步優越

官媒《人民日報》發表評論稱，選舉順利舉行，李家超高票當選。行政長官選舉是全面貫徹落實「愛國者治港」原則，有利於香港鞏固由亂到治局面，有利於香港實現良政善治，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，對維護香港長期繁榮穩定意義重大。

評論稱，選舉過程依法依規、公開公正、平穩有序。新選舉制度全面落實，展現了香港民主實踐新氣象，充分彰顯新選制的進步和優越。

評論認為，選舉證明，完善後的香港特區選舉制度，是香港民主制度的優化提升和與時俱進，香港各界普遍認為，新選制使得競選活動更加理性、公平、有序，更加注重民生和發展，更加注重參選人的能力和質素，有利於選出管治能力強的愛國者、「一國兩制」的守護者、良政善治的推動者、融入國家發展大局的促進者。

評論稱，新選制真正體現選舉本意，真正為香港人謀實惠、謀福祉。實踐證明並將繼續證明，完善後的香港特區選舉制度是一套好制度。

齊鵬飛：朝全面徹底「愛國者治港」前進

《中新社》報道指，自去年「完善選舉制度」以來，香港已順利完成選舉委員會選舉、立法會選舉和行政長官選舉。中國人民大學台港澳研究中心主任齊鵬飛認為，三場「大考」展現了香港正朝全面、徹底落實「愛國者治港」原則的方向前進。

齊鵬飛指，此次特首選舉意義重大，行政長官對確保中央對香港的全面管治權、貫徹落實「愛國者治港」原則，起著直接正面的作用。

《人民日報》評論指，特首選舉是全面貫徹落實「愛國者治港」。（資料圖片）

北京大學社會科學部部長、法學院教授強世功指，新選制下，選委會新增港區全國人大代表、港區全國政協委員及有關全國性團體香港成員代表界別，選委會更具廣泛代表性和均衡參與性，是「愛國者治港」原則得到充分落實的體現。

強世功認為，完善選舉制度前，香港立法會選舉等常將焦點集中在政治分歧上，造成選舉「泛政治化」，反而忽略經濟民生議題。新選制彌補了弊端，令候選人得以將競選重點放在經濟民生方面，比政綱、比理念、比貢獻，形成良性競爭局面。「選舉回歸理性，效率大大提升。」

強世功：新選制特首「有擔當有本領有作為」

強世功認為，此次落實「愛國者治港」原則選舉產生的行政長官人選，是有情懷、有格局、有擔當、有本領、有作為的堅定愛國者，獲得了香港各界普遍支持。實施香港國安法和完善選舉制度以來，香港特區行政和立法關係獲得改善，有利於新一任行政長官有所作為。

2021年，香港有逾22.6萬人生活在劏房裏，這反映了香港嚴重的貧富懸殊問題和住房問題。住房問題也成為李家超政綱中的一大重點。（新華社）

內地網民冀促進「通關」 欣賞李家超「港劇履歷」

有內地網民希望新特首李家超能促進中港兩地通關​。有網民亦表示欣賞李家超的「港劇履歷」：「李家超一人演完我童年看過的所有港劇，他的前半生就是香港警匪片」。

有微博網民表示，相信新特首敢於擔當，作風果斷硬朗：「李家超是強硬派，一個強硬派上台是好事，因為香港現在很多問題不是和稀泥能解決的。比如住房問題，因為重重阻力，香港一直沒解決，放著那麼大空地不建房，老百姓都住鴿子屋，這些事不是光靠當和事佬能解決​​​。」

不過亦有網民認為，雖然很多留言都對新特首「手段強硬」一片叫好，但「手段強硬並不是老百姓的福，我們城管手段很強硬，拆遷隊手段很強硬，計劃生育手段也好強硬，但老百姓往往是受害者」，認為治理需要智慧，需要能力，需要很多，但真的不是很需要強硬，新特首上台，需要真誠恭喜，但也希望領導都能對老百姓有一份體諒，一份仁慈。

2019年12月19日，國家主席習近平出席慶祝活動前與香港特區政府代表團會面。（政府新聞處）

針對有聲音批評新選制下的特首選舉是「內定」，則有微博網民表示：「就是內定的怎麼啦？香港的現狀不選親中的難道選親美的？恭喜！」。不過亦有內地網民不明白新選制下的香港特首選舉是如何進行：「為什麼他們都說就一個候選人？就一個還叫當選嗎？​」。

有內地網民表示，是次特首選舉確保了中央對香港的全面管治權、貫徹落實了「愛國者治港」原則：「中央已經決定了」、「恭喜中國讓世界再次見證了法治與自由民主與光榮，無與倫比的制度的優越性」、「希望李特首成功轉型李書記，加油幹」；有網民則引述前國家主席江澤民在2000年對香港記者的講話——「當然我們的決定權也是很重要的，香港特別行政區是屬於中華人民共和國的人民政府，到那個時候我們會表態的」。