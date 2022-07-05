男子西藏自駕遊因高原反應缺氧亡？　內媒擺烏龍：短暫暈厥無大礙

被譽為「世界屋脊」的西藏有著獨特的自然風光，令人無比神往。一度有網傳消息指，周一（4日），一名自駕進藏旅遊的男子，因途中出現高原反應（high altitude reaction）而休克，同伴施救20多分鐘後不幸死亡。但至周二（5日）下午，內地媒體又報道指，相關消息不實，並稱警方已介入調查，尋找謠言源頭。



一名自駕進藏旅遊的男子，因途中出現高原反應而死亡。（視頻截圖）

據《瀟湘晨報》早前報道，事發於西藏日喀則加烏拉山附近，知情人士張先生透露指，他們一行人駕車由川藏線公路進藏，出行前有提醒「死亡男子」準備一些東西以應對高原反應，但他強調自己身體好並未聽取，還在到達打卡地點時，做了過多的運動加劇了缺氧。

張先生續指，「死亡男子」被施救時已經處於休克狀態，施救持續約20分鐘後無效去世，「今年據我所知應該有四五個，因為這個缺氧人不在了，西藏是心靈的聖地，眼睛的天堂，身體的地獄，人一定要心存敬畏。」張先生還呼籲，遊客們不要迷信網上的攻略，務必要找一個靠譜的專業的領隊同行。

相關消息一度衝上微博熱搜，不過，據《九派新聞》其後報道，當事人家屬證實網傳「死亡」消息為謠言 ，並指當事人是因高原缺氧短暫暈厥，經同行導遊與同伴救援後，身體並無大礙。

高原病可根據發病急緩分為急性、慢性兩大類。（視覺中國）

當事人亦表示，謠言對自己和家人造成很大的傷害，目前已經報警處理。他還呼籲網民停止對相關影片的轉發及傳播，並提醒「西藏很美，大家來旅遊的時候一定要多注意休息，帶足氧氣。」

日喀則定日縣政府辦公室工作人員回應指，網傳「死亡」消息是假新聞，「高反後被送往醫院，經搶救恢復得很好。」日喀則市旅遊發展局工作人員也稱，當事人身體已無大礙。

據公開資料顯示，加烏拉山口是進入珠穆朗瑪峰國家自然保護區後，前往珠峰大本營的必經埡口，海拔為5210米。而高原反應亦稱高原病、高山病，是人到達一定海拔高度後，由於機體對低壓低氧環境的適應能力不足而引起的，是高原地區的常見病。常見症狀包括頭痛、頭暈、氣短、胸悶、失眠、嘔吐、口唇發紫、食慾不振、全身乏力等，嚴重者可發生肺水腫、腦水腫等病變，甚至導致死亡。