國內生育率下跌衝擊醫院產科　私家醫院「產能過剩」應如何轉營？

內地人口老齡化程度進一步加深，隨着生育率下降，曾經的「一床難求」現象不再，產科醫生開始向婦科流動，大批醫院的產科面臨巨大衝擊。
為了滿足孕產婦需求，有公立醫院打造VIP病房，提供一條龍服務，但亦有私家醫院的產科因為營運不力，需要兩院合併。
早幾年，在市場上一度湧現的婦產專科醫院、莆田系醫院，開始面臨產能過剩問題，在公立醫院提升競爭力的同時，私家醫院如何在生育率低迷的情況下轉營？
北京東城區婦幼保健院副主任醫師王霞憶述，2016年10月正值「全面二孩」政策實施十個月，該院分娩量達至最高峰，當月共接生了約300個嬰兒，平均每天10個，大部份孕婦都是近40歲。國家衛計委統計，2016年，二孩及以上出生人口占全國出生總人口逾四成。
彼時，國家衛計委為解決婦幼健康服務資源不足的問題，提出要加強省、市、縣三級婦幼保健機構建設，增設產科床位8.9萬張，力爭「十三五」時期增加產科醫生和助產士14萬名。
受政策利好與市場前景的影響，加上婦產醫院所需設備較少，資本門檻低，市場上開始湧現婦產專科醫院、莆田系醫院等。然而，愈來愈多人不願生育，行業開始「產能過剩」。以北京市朝陽婦幼保健院為例，該院2016年全年的分娩量為接近5800，此後逐年下滑，到2021年，下降至2000出頭，比4年前減少了一半以上。
王霞所在的北京市東城區婦幼保健院的產婦數量也出現斷崖式下跌，現時每月只有3、40的分娩量，僅為前幾年的五分之一。除了年輕一代的生育意願不強，還與東城區近年來的人口疏解政策有關。
上海市第一婦嬰保健院教授段濤分析，生育率下降對產科的衝擊，公立二級及以下醫院受的影響明顯大於三甲醫院。大多數區級婦幼保健院屬於二級醫院，而在公立三級醫院中，婦幼專科醫院受到的影響更小，一方面是專科醫院「術業有專攻」，許多人都會將其列為生子的首要選擇，另受到疫情影響，綜合醫院的疫情管控更嚴格，許多人轉而去婦幼專科醫院生子。
在民營醫院（私家醫院）方面，段濤稱，小型單體民營醫院受到的影響最大，它們規模小，往往過度營銷，且缺少好的專家團隊。
在分娩量下滑的同時，孕產婦的平均年齡卻呈上升趨勢，大多數初產婦均約30歲。北京市朝陽區婦幼保健院院長于亞濱表示，孕婦初產年齡增大，生產風險相應增加，產科醫生面臨的挑戰愈來愈大。
為滿足不同層次的孕產婦需求，于亞濱打算建造VIP病房。他認為，過去幾十年，公立醫院主要解決孕婦能否住進醫院生子，現在卻變成如何讓她們生得舒適，「這一代90後孕婦基本都是獨生子女，從小一人睡一個房間，而且是在父母的呵護下長大的，哪裏能受得了8個人在一個房間，隱私全無」。
除此之外，公立醫院和私家醫院都開始提供一條龍服務，從產前保健到產後康復都能在院內解決。當公立醫院開始建立VIP病房，無形中會一步步蠶食私家醫院的生存空間。段濤認為，醫療是重資產投入，一個醫院開業平均5至7年後才會開始盈利，且醫療行業不是暴利，所以民營婦產專科領域已經進入了存量競爭時代，以後私家醫院的數量會愈來愈少。
段濤指出，私家醫院應向學術轉型，提高技術，需要經營好、服務好現有的存量客戶。儘管許多私家醫院以前就有月子中心、產後康復項目，但往往都不成體系，應該組建專業的團隊提供服務，並分析公立醫院和私家醫院的產科將會愈來愈相似，「前者開始做服務、做品質了，後者開始提高分娩和產後技術了」。