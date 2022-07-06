浙江小區意外挖出數萬枚宋代古錢幣　民眾哄搶藏匿被要求主動上繳

浙江金華浦江一個小區近日在進行自來水改造工程時，發現大量宋代時期古錢幣，數量多達上萬枚，在當地還是第一次。然而，部分居民和群眾卻存在違法哄搶、藏匿行為。事後，浦江縣公安局聯合文體局發布通告稱，文物屬於國家所有，請參與違法行為的居民和群眾主動上繳違法所得。而算上已自動上繳的，目前被發現的古錢幣總量已達到了282公斤，數量據報約有3.4萬多枚。



發現古錢幣的小區叫富都華庭，位於浦江的老城區，建成至少已有十五六年。日前，由於自來水管道太過年久，相關部門就開始對小區院內的自來水管道進行改造，擬開挖寬60厘米，深1.2米左右的長溝，結果周日（3日）中午挖機就挖出古錢幣。

一名居民介紹稱，小區的佈局是外圍一圈房子，中間有個院子，院子中間設有一亭子，當年小區沒有挖過地下車庫，車庫都在1樓，而發現古錢幣的地方就在亭子和車庫之間的空地上，這些剛巧都是在蓋房子的時候沒動過的地方。

然而，挖出古錢幣的消息傳開後，不少居民紛紛趕過來撿，有人甚至為此帶了工具來挖。浦江縣文保所所長張智強表示，由於一直沒有人上報，他們是在到當天晚上7時半得知消息後才趕緊趕過去的，約15分鐘後趕到小區時，現場還有3名居民在挖古錢幣，工作人員當場叫停並聯繫公安等相關部門介入。而警方接警後亦立即部署文物現場安全保衛工作，組織10餘人次警力，設立警示標誌及隔離帶，晝夜不間斷開展現場巡護，防止盜挖等。

工作人員到次日凌晨才把現場的錢幣清理乾淨，經稱重，其重達96公斤，預估有1.3到1.4萬枚左右。張智強表示，以往發現的古錢幣都是幾十枚到一兩百枚，很少量，今次還是當地第一次發現這麼多。而這些錢幣因為氧化被黏在一起，經過對其中幾枚錢幣清洗，發現上面有北宋「熙寧」、「元祐」等，還有南宋「淳熙元寶」、「慶元通寶」等字眼，故初步判斷錢幣來自宋朝。

經現場勘查，文保人員未發現任何古墓痕跡，故錢幣並不是陪葬品，另也沒有發現陶罐或者瓷器，很難判斷錢幣的主人。張智強分析，錢幣可能屬於宋朝一大戶人家，並應該是用麻袋裝著埋下的，因為錢幣呈蘑菇狀的形態疊加在一起，不過麻袋目前已腐化。後續浦江文保等相關部門還會持續考究錢幣的來歷。

而對於違法哄搶、藏匿行為，當局周一（4日）發通報稱，根據法律規定，文物屬於國家所有，任何單位或個人不得哄搶、私分、藏匿，請參與違法行為的居民和群眾，自通告發布之日起至周五（8日）主動上繳違法所得。據浦江警方消息，目前已收到群眾自動上繳古錢幣共186公斤，至此，發現的古錢幣總量已達到了282公斤。