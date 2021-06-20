陝西考古挖出明代彩繪神像　一探秦始皇鑄造金人的緣由

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-20 14:30

日前陝西考古人員在陝西省榆林市毛烏素沙漠，發現罕見的明代長城營堡－清平堡遺址。該營堡距離明長城約10公里，是明代延綏地區36營堡之一，於嘉靖年間（1522－1566年）曾多次遭到攻擊，經過多次修補，直到清代時平定準噶爾（1688－1758年）後，該營堡才被廢棄。

陝西考古團隊在榆林市毛烏素沙漠，發現一座明代長城營堡遺址。（微博@陝西新媒體圈）

清平堡遺址南北長約600公尺、東西長約300公尺，呈長方形。由於在沙漠中，因於清代廢棄後建築皆被沙塵掩埋，所以營堡的佈局、文物等未受到太大的破壞，是陝北地區罕有、保存完好的明代長城營堡。考古人員還發現一座石碑，得知營堡內南側院落是一座名「為顯應宮」的城隍廟，該廟的屋頂已經坍塌，但牆壁保存完好。除了廟宇戲台外，研究人員還發現保存完整的彩繪泥塑造像，共30餘尊。

這些彩繪塑像的大小接近真人、身上的色彩依然鮮豔、造型生動，展現出極高的工藝水平。根據塑像外形，考古人員判斷應是城隍廟的城隍、判官、夜叉、小鬼，其中小鬼的外觀與傳統城隍廟常見的瘦骨嶙峋的樣子大不相同，反而是肌肉豐滿、孔武有力，研究人員推測應是長城地區特有的文化展現。

中國雕塑的歷史相當早，目前已知最早的雕塑是距今7,000多年前、位在河南省鄭州市新鄭市的裴李崗文化遺址，所出土的小型人頭陶像。普普通通的雕塑之所以會成為人們心靈的寄託、進而升格為神像受人祭拜，主要源自於古人那「萬物皆有靈」的觀念。

因此最初的神像造型千奇百怪，有模仿牛、馬等動物，或是自然界的現象如：日、月，或是山、石，之後更發展出人首獸身等混合形式的神像。不過具有類似今日神像的保護、守護精神的雕塑，最早可追溯秦代一位巨人－阮翁仲。他被秦始皇（公元前259－前210年）任命為司隸校尉（監察官），秦統一六國後被派去守臨洮（今甘肅省定西市岷縣）。

由於阮翁仲人高馬大，威震匈奴，因此告老還鄉後，秦始皇命人仿照阮翁仲的樣子，製作雕像。《淮南子．泛論訓》載秦代鑄金人，東漢士大夫高誘註釋説明：「傳説秦始皇初兼天下，有長人見於臨洮，其長五丈，足跡六尺。仿寫其形，鑄金人以象之，稱為『翁仲』」。

製作阮翁仲銅像的意義在希望能繼承其精神，使匈奴不敢再犯，從此這類安置於宮門外的造像通稱「翁仲」。隨着佛教從西域傳入，中國人在雕塑上受到佛像很深的影響，塑像的身材多圓潤飽滿且身披袈裟，動作多是坐姿，面容安詳，容易讓觀看的民眾心中產生祥和的感覺。由於雕塑的面容相較於過去，親切很多，因此使宗教的神秘感降低，容易流行於民間。

隨着人類工藝的進步、科技的提升，到明清時已經可以製作各式各樣豐富、生動的雕塑。加上人們又逐一細分各個神祇的專責、性格，有容貌慈祥，也有貌生威儀的面孔。關於這次陝西考古團隊發現的清平堡遺址，其本身除了能增進學者對於明代軍事防禦建築的瞭解外，城隍廟－顯應宮的發現，也有助於考古人員研究長城外圍的歷史文化。