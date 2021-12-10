陝西挖出中國最早金銅佛像　佛像出現年代提前200年東漢已廣傳

12月9日，考古人員在陝西省咸陽市發掘一組共6座東漢晚期墓葬，其中一座墓葬中出土了兩尊金銅佛造像，是中國目前考古發現年代最早的獨立金銅佛像。



據央視報道，這次的考古發現讓佛像出現年代往前提約200年左右。這2尊佛像出土證明在東漢時代，佛教已經在中原地區有大面積傳播。對於研究佛教的傳入以及佛教在中國早期傳播具有非常重要的價值。



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今年5月，陝西省考古研究院在陝西省渭城區成任村東南發掘了一組六座的東漢家族墓地。其中在位於主墓室西北角的墓室中發現兩件金銅佛像。一件為釋迦牟尼立像，高10.5公分，佛像頭頂有「球狀高肉髻，身穿袈裟，腳踏覆蓮台，左臂下垂，手握火炬狀法器。」另一件呈片狀，高15.8釐米，正面浮雕五尊坐佛，都是釋迦牟尼佛，結跏趺坐（蓮花座）於仰蓮臺上。



根據材質分析的初步結果，兩尊佛像都是銅錫鉛合金。陝西省考古研究院研究員李明表示，這兩件金銅佛像具有非常典型的「犍陀羅造型藝術風格」，根據它成分的初步分析和製作工藝研究，基本上能確定它是本土鑄造的，但它帶有明顯的外來因素。李明表示，這是我們本土模仿犍陀羅的造像製作的佛像，帶有早期佛像的典型特徵。

據了解，佛教在東漢時期傳入中國。學術界普遍認為，東漢時期在中國西南地區和東南地區已出現佛教形象元素，但都是依附於搖錢樹、魂瓶、建築等的裝飾圖案和部件，而獨立的、體現宗教信仰意義的佛像到十六國時期才出現。

陝西省考古研究院表示，這次的考古發現把佛像出現的年代向前提了大約200年左右，表明在東漢時代，「佛教已經在我國中原地區有著廣泛的基礎和大面積的傳播，對於研究佛教的傳入以及佛教在我國早期的傳播具有非常重要的價值。」