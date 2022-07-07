46歲腦癱詩人余秀華遭90後新婚夫家暴：差點掐死我、抽了上百耳光

寫下《穿過大半個中國去睡你》的46歲腦癱詩人余秀華今年5月初傳出婚訊，與90後男友楊櫧策宣布結婚，由於兩人相差十幾歲，引起大眾關注並衝上微博熱搜。

對於有人質疑兩人看起來像母子、疑似炒作，或懷疑男方有所貪圖，余秀華當時回應道：「關係的本質就是有所圖」。

不過，余秀華近日在微博發文表示，自己被丈夫家暴，「差點掐死我」，還一言不合「抽了我上百個耳光」，引起不少網民關心她，提醒她要保護好自己，「男人不值得」。



余秀華在微博發文寫道：「其實，他對我很好，就是脾氣暴躁。在神農架的時候，520那天，一個女人給他發了1314、520、我心裏不舒服，問他怎麼回事，他說我給他扣帽子，就掐我脖子，差點掐死。如果他沒有刪監控視頻，應該還在。第二天，很多人去看我，他還是打了我。這一次，他不停說我兒子是傻逼，我罵他女兒，他抽了我上百個耳光。可能我人品不好，配不上他。他回神農架了，謝謝他的陪伴，祝福他找到更好的人！」

上述微博目前已被刪除，而余秀華在6日深夜的另一篇微博寫道：「我這一生，走得實在辛苦，我一直咬牙堅持。如果我堅持不下去了。」又指希望侮辱她和打她的人負法律責任。

不少網民對她表達同情和支持：「姐，世界上還有很多愛你的人 」、「余老師，您有為自己兜底的能力，敢愛敢恨才是你」、「男人不值得 回到詩裏去吧」、「報警處理」。

余秀華的丈夫比她小15歲，之前，余秀華就在直播當中與丈夫發生激烈爭吵，當時其丈夫說，余秀華罵她的女兒是「婊子」，而余秀華則極力反駁。

余秀華在2018年台北亞洲詩歌節。（YouTube「詩的復興」）

余秀華是湖北省鍾祥市石牌鎮橫店村村民，出生時遭遇意外成為腦癱。高中畢業後在家賦閒，22歲寫下第一首詩「印痕」。她從2009年開始專門從事詩歌創作，主題大多關於自己的親情、愛情以及對生活的感悟，到2015年初已寫下2000多首詩。

2014年，她的詩作《穿過大半個中國去睡你》在國家級詩歌刊物《詩刊》的微信公眾號發表，就此成名。她先後出版《月光落在左手上》等多部詩集。其中詩集《搖搖晃晃的人間》熱銷10萬餘冊，讓她成為90年代以來唯一一個詩集超過10萬冊銷量的現象級「網紅女詩人」。

余秀華詩作，有的直面自己的身體和生活，有的則關切社會，例如在北京清理「低端人口」時寫下《走吧！孩子趁着北京的北風》：

早在19歲，余秀華就結了婚，可是前夫尹世平不喜歡她寫詩，即使兩人共同養育著一個孩子，種種因素仍讓兩人在2015年離婚。但對愛情嚮往的余秀華從來沒有掩飾，在她的詩裏隨處可見。

余秀華今年5月初傳出婚訊，她與楊櫧策對外發布在湖北荊門一景區拍攝婚紗照的影片，惹來關注。影片中余秀華一襲潔白婚紗，和男友臉上都掛着微笑。有關她結婚的消息也衝上微博熱搜，點擊超過1.2億。

余秀華個人短影片帳號釋出的影片介紹，她已稱呼男友的父親為爸爸，並將繼女稱為「我們的女兒」。余秀華表示自己與男友相處得很愉快很幸福，若之後男友嫌棄自己要分手，也會成全他，並表示想要給他一個更圓滿的人生。